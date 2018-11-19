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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6395639663976398

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 17:36

  Seva написав:Уважаемая оф представитель, ожидаются ли какие-нибудь изменения в полиси SkyPass Platinum в связи с последними новостями?

Seva, добрый вечер. Условия по карте не изменяются.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:12

Alfa_Bank

А где можно почитать условия по использованию бонусов новой карты ТРЭВЭЛ ???
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
VLADPn
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 18:23

До какого времени можно пополнять гривневый сберсчёт чтобы проценты считались со следующего дня? Раньше было до 17-ти, а сейчас?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 21:44

Re: Альфа-Банк

vollena71 написав:
  IMPRINTER написав:смотря за что это был платеж ... опсание всех платежей через маб одинаковое ... хоть оплаты хоть переводы, но засчитают тока оплаты

Это оплата за Волю.
Если платить через Интернет MAB, в выписке это выглядит так и учитывается в 12 необходимых платежей
Покупка (E2460096MYALFABANK2(E2460096), Kyiv, UKR,MCC 7321)
А оплата Воли через мобильное приложение MAB выглядит иначе
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321).
Зачтется оплата Воли через мобильное приложение?
Чтобы учитывались должно быть Е2460096.
E2459668 учитываться не должны, потому что через него идут переводы и подобные к ним операции.
Если я ошибаюсь,, то надеюсь Виктория поправит)

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 22:11

  2XL написав:В обновленном приложении по человечески стало показывать остаток за по кк, а не потраченый лимит. Но после такого промежутка и на фоне деградации вообще не впечатлило


Мне наоборот не нравится. Суть кредитных карточек в том что они всегда в минусе. А кредитный лимит не "ваши деньги".
Такое отображение подталкивает людей тратить деньги которых у них нет, вызывая у них чувство что они у них есть.
Ну Альфа-Банку это выгодно, люди точно будут больше тратить, когда будут видить не -50,000, а 50,000.
rst8196
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Повідомлення Додано: Пон 19 лис, 2018 23:48

вопрос для знатоков: при оплате картой Альфы на сайте Портмоне все МСС-коды не кошерные или есть услуги с кошерными МСС-кодами для кешбека? заранее благодарю всех ответивших!
ТЕА
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 00:05

  ТЕА написав:вопрос для знатоков: при оплате картой Альфы на сайте Портмоне все МСС-коды не кошерные или есть услуги с кошерными МСС-кодами для кешбека? заранее благодарю всех ответивших!

О какой карте речь?
Flamingo
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 02:02

Re: Альфа-Банк

rst8196 написав:
  2XL написав:В обновленном приложении по человечески стало показывать остаток за по кк, а не потраченый лимит. Но после такого промежутка и на фоне деградации вообще не впечатлило


Мне наоборот не нравится. Суть кредитных карточек в том что они всегда в минусе. А кредитный лимит не "ваши деньги".
Такое отображение подталкивает людей тратить деньги которых у них нет, вызывая у них чувство что они у них есть.
Ну Альфа-Банку это выгодно, люди точно будут больше тратить, когда будут видить не -50,000, а 50,000.
Видно, что вы не пользовались программой. Сменился не знак. Раньше показывался потраченный лимит, сейчас доступный. Раньше нужно было отнимать в уме.
Размер имеет значение.
2XL
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 10:41

  vollena71 написав:Alfa_Bank
Торгові операції - це операції, що були здійснені по рахункам ЕПЗ Пакету послуг ( заблоковані суми не враховуються) за допомогою платіжної картки в торгово-сервісній мережі, у Системі Інтернет-сервісу «My Alfa-bank» у розділі «Платежі/Перекази» в меню «Cплата послуг» ( комунальні платежі, мобільний зв’язок та телефонія, інтернет+ТВ, дитячі садки, ігри, косметика) або у мережі інтернет за виключенням переказів з картки на картку

Для количества Торговых операций оплаты в Мобайл Альфа берутся в расчет?
Покупка (E2459668MYALFABANKCOMUA(E2459668), KYIV, UKR,MCC 7321)

vollena71, доброе утро. Операции по оплате услуг в МАВ/Мобайл (оплата коммунальных, пополнение мобильного, интернет-провайдера, садики и т.д.) должны отображаться с MerchantID: Е2460096. Только этот мерчант для операций в МАБе/Мобайле учитывается в количество и сумму покупок TRB при расчете ежемесячной платы за Пакеты Комфорт/Ультра/Платинум Блэк. Если при этом операция отображается с MerchantID: Е2459668, то это ошибка. Вечером 15.11 настройки были изменены и ошибка не должна повторится. Если в результате ошибки списана плата за Пакет, то сумма комиссии будет компенсирована.
Alfa_Bank
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