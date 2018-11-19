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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6397639863996400>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:46

  VLADPn написав:Alfa_Bank

А где можно почитать условия по использованию бонусов новой карты ТРЭВЭЛ ???

Добрый день. Инфо по ссылкам:
https://alfabank.ua/upload/rull_alfa_tr ... 20118.pdf;
https://alfabank.ua/upload/rules-Vacati ... 11.018.pdf.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:50

Alfa_Bank

шо будем делать с Н7 ? :D
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 11:51

  Alfa_Bank написав:
  otg написав:Уважаемая Alfa_Bank подскажите ещё мне. Рассрочка от 28.10, т.е по старому с одноразовой комиссией. Договор у меня от 24.10. значит комиссию надо погасить до 23.11?

otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.
Т.е что б не было излишних потерь денег нужно погасить до 23.11 в моем случае?
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:01

Всім привіт :)
Перерахували мені сьогодні рано вранці з Привата на Ультру грошенята по реквізитам.
З вашого досвіду, як швидко вони дійдуть на рахунок?
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:07

  Vorlon написав:До какого времени можно пополнять гривневый сберсчёт чтобы проценты считались со следующего дня? Раньше было до 17-ти, а сейчас?

Vorlon, добрый день. До 17-ти.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:08

Re: Альфа-Банк

Rainbow написав:Всім привіт :)
Перерахували мені сьогодні рано вранці з Привата на Ультру грошенята по реквізитам.
З вашого досвіду, як швидко вони дійдуть на рахунок?
Дойдут быстро, если через транзитник шло. Иначе вернутся.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:10

  Rainbow написав:Всім привіт :)
Перерахували мені сьогодні рано вранці з Привата на Ультру грошенята по реквізитам.
З вашого досвіду, як швидко вони дійдуть на рахунок?



Завтра, приват по утрам отправляет СЭПы
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:13

  WachtAmRhein написав:
  Rainbow написав:Всім привіт :)
Перерахували мені сьогодні рано вранці з Привата на Ультру грошенята по реквізитам.
З вашого досвіду, як швидко вони дійдуть на рахунок?



Завтра, приват по утрам отправляет СЭПы


если юрик переводил то сегодня ... от юриков уходит он-лайном
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:24

  otg написав:
  Alfa_Bank написав:
  otg написав:Уважаемая Alfa_Bank подскажите ещё мне. Рассрочка от 28.10, т.е по старому с одноразовой комиссией. Договор у меня от 24.10. значит комиссию надо погасить до 23.11?

otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.
Т.е что б не было излишних потерь денег нужно погасить до 23.11 в моем случае?

На наличные операции нет грейса. На следующий день после проводки суммы комиссии будет насчитываться процент по кредзадолжености. Так что лучше всё кроме рассрочек загасить сразу.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:32

  Fylhtq написав:
  otg написав:
  Alfa_Bank написав:otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.
Т.е что б не было излишних потерь денег нужно погасить до 23.11 в моем случае?

На наличные операции нет грейса. На следующий день после проводки суммы комиссии будет насчитываться процент по кредзадолжености. Так что лучше всё кроме рассрочек загасить сразу.


Получается, что Алла окромя прОцентов по кредиту рассрочки имеет еще прОцент за снятие этих процентов.

Кросавчеги :)

Для тарифов с платным снятием нала - это вообще круто получается.

Итого: моня щас самый маленький процент по рассрочке в БС, кроме того факта, что у него невозможно досрочка.
Алла вроде как досрочку позволяет.
На словах.

А как на практике - уважаемые форумчане обещались отписать :)
curiousobro
 
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