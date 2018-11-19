|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:37
Всем спасибо! Бросал физик физику в 5 утра.
Реквизиты брал с приложения АБ
Пополнение/погашение в пределах Украины
Номер счета: 2924701
Валюта счета: UAH
Банк: АО "Альфа-Банк"
МФО Банка: 300346
ЕГРПОУ Банка: 23494714
Назначение платежа: Поповнення рахунку № 2625*********081 фио
-
Rainbow
-
-
- Повідомлень: 1930
- З нами з: 23.09.12
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 421 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:39
Fylhtq написав:
На наличные операции нет грейса. На следующий день после проводки суммы комиссии будет насчитываться процент по кредзадолжености. Так что лучше всё кроме рассрочек загасить сразу.
Упс. Если я сегодня погасил комиссию за 28.10 уже насчитают процент? Когда? Пока в май альфа я его не вижу. Может еще штраф насчитают?
Востаннє редагувалось otg
в Вів 20 лис, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2106
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:42
Alfa_Bank написав:
otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.
Горячка об этом ничего не знает. И после уточнения утверждает, что Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - это безналичная операция. По двум КК ничего не насчитывается как за снятие налички. РД уже была- погасил комиссия + 1грн. Все нормально. Никаких наличных операций.
Просьба уточнить информацию.
-
lel
-
-
- Повідомлень: 1793
- З нами з: 10.12.13
- Подякував: 841 раз.
- Подякували: 194 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:45
Rainbow написав:
Всем спасибо! Бросал физик физику в 5 утра.
Реквизиты брал с приложения АБ
Пополнение/погашение в пределах Украины
Номер счета: 2924701
Валюта счета: UAH
Банк: АО "Альфа-Банк"
МФО Банка: 300346
ЕГРПОУ Банка: 23494714
Назначение платежа: Поповнення рахунку № 2625*********081 фио
ждите завтра утром
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 35401
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 206 раз.
- Подякували: 5631 раз.
-
- Профіль
-
9
4
2
Додано: Вів 20 лис, 2018 12:47
curiousobro написав:
Получается, что Алла окромя прОцентов по кредиту рассрочки имеет еще прОцент за снятие этих процентов.
Кросавчеги
Для тарифов с платным снятием нала - это вообще круто получается.
Я чего-то вот думаю, что это слишком даже для здесь, и оно как-то не так, на самом деле.
А насчет платного снятия нала - так он же у всех платный, с кредитных. Разве есть кто-то, кто оформляет рассрочки по "Максимум-готивке"? Мне кажется, если её и берут, то не для рассрочек, по-определению.
PS Попробовать взять небольшую рассрочку ради форума? Будем вместе ребус разгадывать. Или уже кто-то взял?
-
M-Audio
-
-
- Повідомлень: 1363
- З нами з: 23.03.11
- Подякував: 228 раз.
- Подякували: 235 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:03
Если комиссия -операция нал, то при перечислении к ней надо добавлять 4%. Плюс гасить на следующий день добавив несколько копеек, ведь и за день они могут насчитать процент. Так? Еще я не понимаю не относится ли эта комиссия сразу к пункту:
Штраф за просроченный платеж
1 день - 100 грн., более 5 дней - 300 грн.
????
-
otg
-
-
- Повідомлень: 2106
- З нами з: 14.08.16
- Подякував: 38 раз.
- Подякували: 202 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 13:14
lel написав: Alfa_Bank написав:
otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.
Горячка об этом ничего не знает. И после уточнения утверждает, что Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - это безналичная операция. По двум КК ничего не насчитывается как за снятие налички. РД уже была- погасил комиссия + 1грн. Все нормально. Никаких наличных операций.
Просьба уточнить информацию.
Уточняю.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 5112
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 39 раз.
- Подякували: 372 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Вів 20 лис, 2018 17:44
Flamingo написав: ТЕА написав:
вопрос для знатоков: при оплате картой Альфы на сайте Портмоне все МСС-коды не кошерные или есть услуги с кошерными МСС-кодами для кешбека? заранее благодарю всех ответивших!
О какой карте речь?
Ultra
-
ТЕА
-
-
- Повідомлень: 163
- З нами з: 19.07.14
- Подякував: 22 раз.
- Подякували: 42 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|14550
|2712203
|
|
|32814
|4051270
|
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|5547
|1325148
|
|