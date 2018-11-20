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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6397639863996400

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:37

Всем спасибо! Бросал физик физику в 5 утра.

Реквизиты брал с приложения АБ
Пополнение/погашение в пределах Украины

Номер счета: 2924701
Валюта счета: UAH
Банк: АО "Альфа-Банк"
МФО Банка: 300346
ЕГРПОУ Банка: 23494714
Назначение платежа: Поповнення рахунку № 2625*********081 фио
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:39

  Fylhtq написав:На наличные операции нет грейса. На следующий день после проводки суммы комиссии будет насчитываться процент по кредзадолжености. Так что лучше всё кроме рассрочек загасить сразу.
Упс. Если я сегодня погасил комиссию за 28.10 уже насчитают процент? Когда? Пока в май альфа я его не вижу. Может еще штраф насчитают?
Востаннє редагувалось otg в Вів 20 лис, 2018 12:43, всього редагувалось 1 раз.
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:42

  Alfa_Bank написав:otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.

Горячка об этом ничего не знает. И после уточнения утверждает, что Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - это безналичная операция. По двум КК ничего не насчитывается как за снятие налички. РД уже была- погасил комиссия + 1грн. Все нормально. Никаких наличных операций.
Просьба уточнить информацию. :shock:
lel
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:45

  Rainbow написав:Всем спасибо! Бросал физик физику в 5 утра.

Реквизиты брал с приложения АБ
Пополнение/погашение в пределах Украины

Номер счета: 2924701
Валюта счета: UAH
Банк: АО "Альфа-Банк"
МФО Банка: 300346
ЕГРПОУ Банка: 23494714
Назначение платежа: Поповнення рахунку № 2625*********081 фио


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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 12:47

  curiousobro написав:
Получается, что Алла окромя прОцентов по кредиту рассрочки имеет еще прОцент за снятие этих процентов.

Кросавчеги :)

Для тарифов с платным снятием нала - это вообще круто получается.

Я чего-то вот думаю, что это слишком даже для здесь, и оно как-то не так, на самом деле.
А насчет платного снятия нала - так он же у всех платный, с кредитных. Разве есть кто-то, кто оформляет рассрочки по "Максимум-готивке"? Мне кажется, если её и берут, то не для рассрочек, по-определению.
PS Попробовать взять небольшую рассрочку ради форума? Будем вместе ребус разгадывать. Или уже кто-то взял?
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:03

Re: Альфа-Банк

Если комиссия -операция нал, то при перечислении к ней надо добавлять 4%. Плюс гасить на следующий день добавив несколько копеек, ведь и за день они могут насчитать процент. Так? Еще я не понимаю не относится ли эта комиссия сразу к пункту:
    Штраф за просроченный платеж
    1 день - 100 грн., более 5 дней - 300 грн.
????
otg
 
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 13:14

  lel написав:
  Alfa_Bank написав:otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.

Горячка об этом ничего не знает. И после уточнения утверждает, что Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - это безналичная операция. По двум КК ничего не насчитывается как за снятие налички. РД уже была- погасил комиссия + 1грн. Все нормально. Никаких наличных операций.
Просьба уточнить информацию. :shock:

Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 20 лис, 2018 17:44

  Flamingo написав:
  ТЕА написав:вопрос для знатоков: при оплате картой Альфы на сайте Портмоне все МСС-коды не кошерные или есть услуги с кошерными МСС-кодами для кешбека? заранее благодарю всех ответивших!

О какой карте речь?

Ultra
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 08:34

Не начислены бонусы по Cash'U CLUB

За вчерашний вечер было совершено порядка 10 покупок с правильными MCC в тех же магазинах как обычно. В итоге по состоянию на сегодняшнее утро по этим покупкам не начислено ни 1 бонуса. То есть, в выписке по карте покупки есть, в истории начисления балов Cash'U CLUB их нет.
dedmvi
 
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