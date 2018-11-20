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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 09:53
greenozon, якщо пуш не надійшло на телефон, то відправляють смс. Перевірте налаштування дозволу для додатку, наявність Інтернету та можливість працювати додатку в фоні. Деякі пристрої роботу додатків у фоні обмежують (наприклад, пристрої Xiaomi).
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:17
dedmvi написав:
За вчерашний вечер было совершено порядка 10 покупок с правильными MCC в тех же магазинах как обычно. В итоге по состоянию на сегодняшнее утро по этим покупкам не начислено ни 1 бонуса. То есть, в выписке по карте покупки есть, в истории начисления балов Cash'U CLUB их нет.
Доброе утро.
По причине технического сбоя, бонусы по программе лояльности "Кеш*Ю КЛУБ" временно не начисляются. Команда специалистов уже работает над устранением ошибки. В ближайшее время сбой будет устранен.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:24
Alfa_Bank написав: dedmvi написав:
За вчерашний вечер было совершено порядка 10 покупок с правильными MCC в тех же магазинах как обычно. В итоге по состоянию на сегодняшнее утро по этим покупкам не начислено ни 1 бонуса. То есть, в выписке по карте покупки есть, в истории начисления балов Cash'U CLUB их нет.
Доброе утро.
По причине технического сбоя, бонусы по программе лояльности "Кеш*Ю КЛУБ" временно не начисляются. Команда специалистов уже работает над устранением ошибки. В ближайшее время сбой будет устранен.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 10:30
Alfa_Bank написав: lel написав: Alfa_Bank написав:
otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.
Горячка об этом ничего не знает. И после уточнения утверждает, что Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - это безналичная операция. По двум КК ничего не насчитывается как за снятие налички. РД уже была- погасил комиссия + 1грн. Все нормально. Никаких наличных операций.
Просьба уточнить информацию.
Уточняю.
Доброе утро. Да, вы правы, данная комиссия относится к безналичной операции и входит в Льготный период.
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:15
MASolomko написав:
greenozon, якщо пуш не надійшло на телефон, то відправляють смс. Перевірте налаштування дозволу для додатку, наявність Інтернету та можливість працювати додатку в фоні. Деякі пристрої роботу додатків у фоні обмежують (наприклад, пристрої Xiaomi).
дякую за дуже цікаві деталі, телефон самсунг
трішки уточню запитання -
коли включений пуш режим, але через описані вище причини (чи інші) все ж таки приходять СМС-ки за оплати, банк буде брати комісію як за СМС сервіс?
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Додано: Сер 21 лис, 2018 11:19
greenozon написав: MASolomko написав:
greenozon, якщо пуш не надійшло на телефон, то відправляють смс. Перевірте налаштування дозволу для додатку, наявність Інтернету та можливість працювати додатку в фоні. Деякі пристрої роботу додатків у фоні обмежують (наприклад, пристрої Xiaomi).
дякую за дуже цікаві деталі, телефон самсунг
трішки уточню запитання -
коли включений пуш режим, але через описані вище причини (чи інші) все ж таки приходять СМС-ки за оплати, банк буде брати комісію як за СМС сервіс?
не будет, хлавное убедитесь, шо перемыкач в апликухе таки в положение "пуш" установлен
у меня бывает, шо по 3м подряд операциям приходит по одной пуш, по сл-й СМСка, потом вайбер
... делайте хоть что-нибудь!
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