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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6399640064016402>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 09:53

Re: Альфа-Банк

greenozon, якщо пуш не надійшло на телефон, то відправляють смс. Перевірте налаштування дозволу для додатку, наявність Інтернету та можливість працювати додатку в фоні. Деякі пристрої роботу додатків у фоні обмежують (наприклад, пристрої Xiaomi).
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:17

  dedmvi написав:За вчерашний вечер было совершено порядка 10 покупок с правильными MCC в тех же магазинах как обычно. В итоге по состоянию на сегодняшнее утро по этим покупкам не начислено ни 1 бонуса. То есть, в выписке по карте покупки есть, в истории начисления балов Cash'U CLUB их нет.

Доброе утро.
По причине технического сбоя, бонусы по программе лояльности "Кеш*Ю КЛУБ" временно не начисляются. Команда специалистов уже работает над устранением ошибки. В ближайшее время сбой будет устранен.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:24

  Alfa_Bank написав:
  dedmvi написав:За вчерашний вечер было совершено порядка 10 покупок с правильными MCC в тех же магазинах как обычно. В итоге по состоянию на сегодняшнее утро по этим покупкам не начислено ни 1 бонуса. То есть, в выписке по карте покупки есть, в истории начисления балов Cash'U CLUB их нет.

Доброе утро.
По причине технического сбоя, бонусы по программе лояльности "Кеш*Ю КЛУБ" временно не начисляются. Команда специалистов уже работает над устранением ошибки. В ближайшее время сбой будет устранен.

смузи на розлив и обязательно черничный
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Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 10:30

  Alfa_Bank написав:
  lel написав:
  Alfa_Bank написав:otg, добрый день. Разовая комиссия за предоставление кредита списывается с кредитного лимита, не входит в сумму Рассрочки и учитывается в тарифах, как наличная операция.

Горячка об этом ничего не знает. И после уточнения утверждает, что Списання комісії за надання кредиту на умовах програми "Моментальна розстрочка на картці" - это безналичная операция. По двум КК ничего не насчитывается как за снятие налички. РД уже была- погасил комиссия + 1грн. Все нормально. Никаких наличных операций.
Просьба уточнить информацию. :shock:

Уточняю.

Доброе утро. Да, вы правы, данная комиссия относится к безналичной операции и входит в Льготный период.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:15

  MASolomko написав:greenozon, якщо пуш не надійшло на телефон, то відправляють смс. Перевірте налаштування дозволу для додатку, наявність Інтернету та можливість працювати додатку в фоні. Деякі пристрої роботу додатків у фоні обмежують (наприклад, пристрої Xiaomi).


дякую за дуже цікаві деталі, телефон самсунг

трішки уточню запитання -
коли включений пуш режим, але через описані вище причини (чи інші) все ж таки приходять СМС-ки за оплати, банк буде брати комісію як за СМС сервіс?
+50грн !
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 11:19

  greenozon написав:
  MASolomko написав:greenozon, якщо пуш не надійшло на телефон, то відправляють смс. Перевірте налаштування дозволу для додатку, наявність Інтернету та можливість працювати додатку в фоні. Деякі пристрої роботу додатків у фоні обмежують (наприклад, пристрої Xiaomi).


дякую за дуже цікаві деталі, телефон самсунг

трішки уточню запитання -
коли включений пуш режим, але через описані вище причини (чи інші) все ж таки приходять СМС-ки за оплати, банк буде брати комісію як за СМС сервіс?

не будет, хлавное убедитесь, шо перемыкач в апликухе таки в положение "пуш" установлен
у меня бывает, шо по 3м подряд операциям приходит по одной пуш, по сл-й СМСка, потом вайбер :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 12:53

Сегодня РД. Какую сумму погасить? Красным в приложении сумма покупок за последний месяц. Сумму рассрочек нужно вычислять самому и тоже сегодня оплатить?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:03

  tano написав:Сегодня РД. Какую сумму погасить? Красным в приложении сумма покупок за последний месяц. Сумму рассрочек нужно вычислять самому и тоже сегодня оплатить?


Красную + 1грн.
Сумма рассрочек завтра покраснеет. )
Aps
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:13

  Aps написав:
  tano написав:Сегодня РД. Какую сумму погасить? Красным в приложении сумма покупок за последний месяц. Сумму рассрочек нужно вычислять самому и тоже сегодня оплатить?


Красную + 1грн.
Сумма рассрочек завтра покраснеет. )

И ее оплатить уже через 25 дней?
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:24

  tano написав:
  Aps написав:
  tano написав:Сегодня РД. Какую сумму погасить? Красным в приложении сумма покупок за последний месяц. Сумму рассрочек нужно вычислять самому и тоже сегодня оплатить?


Красную + 1грн.
Сумма рассрочек завтра покраснеет. )

И ее оплатить уже через 25 дней?

угу
... в течение +25дн
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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