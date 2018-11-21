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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 13:31
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tano
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30
Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.
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tano
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:34
tano написав:
Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.
Пополнять после проводки по счету карты
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Додано: Сер 21 лис, 2018 14:40
tano написав:
Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.
Или открыть Ощадный. Зачем нужен Дох.сейф?
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