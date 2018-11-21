RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6399640064016402

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:31

Спасибо
tano
 
Повідомлень: 186
З нами з: 20.10.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30

Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.
tano
 
Повідомлень: 186
З нами з: 20.10.14
Подякував: 48 раз.
Подякували: 5 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:34

  tano написав:Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.

Пополнять после проводки по счету карты
Stringer
 
Повідомлень: 8393
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:40

  tano написав:Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.

Или открыть Ощадный. Зачем нужен Дох.сейф?
lel
 
Повідомлень: 1795
З нами з: 10.12.13
Подякував: 842 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6399640064016402
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: abc111, asp, Ferlakur, Investor_K, kostya77, ralf, Support BForward, vitaliy1111, zoawlhxc, Вкладчик1234, логан1919 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1458, 1459, 1460
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14596 2718594
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 15:08
abc111
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3282, 3283, 3284
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32833 4052784
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 14:49
newbie
А-Банк 1 ... 1095, 1096, 1097
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10966 1594968
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 лис, 2018 14:28
ruvex

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ВТБ Банк (14597)
21.11.2018 15:08
Рынок ОВГЗ (54)
21.11.2018 15:02
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.