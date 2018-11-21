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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6400640164026403>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 13:31

Спасибо
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:30

Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.
tano
 
Повідомлень: 189
З нами з: 20.10.14
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Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:34

  tano написав:Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.

Пополнять после проводки по счету карты
Stringer
 
Повідомлень: 8393
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 14:40

  tano написав:Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.

Или открыть Ощадный. Зачем нужен Дох.сейф?
lel
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:20

  lel написав:
  tano написав:Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.

Или открыть Ощадный. Зачем нужен Дох.сейф?

Там процент 12
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 15:22

  tano написав:
  lel написав:
  tano написав:Как не попасть на овердрафт при пополнении дох. сейфа.

Или открыть Ощадный. Зачем нужен Дох.сейф?

Там процент 12

там абонка 200
эт прям рефрен с ветки немчуры
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:14

clientage
за обслуживание доходного сейфа взимается абонплата 200грн???
Бекас
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 16:23

  Бекас написав:clientage
за обслуживание доходного сейфа взимается абонплата 200грн???

12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлень: 26374
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:38

  clientage написав:
  Бекас написав:clientage
за обслуживание доходного сейфа взимается абонплата 200грн???

12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная

Для новичков конечно смысл сомнительный.
tano
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:38

  clientage написав:
  Бекас написав:clientage
за обслуживание доходного сейфа взимается абонплата 200грн???

12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная

Для новичков конечно смысл сомнительный.
tano
 
Повідомлень: 189
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Подякував: 48 раз.
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  #<1 ... 6400640164026403>
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