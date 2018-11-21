З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту». Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%.
З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту». Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%.