Альфа-Банк
+ Додати тему
Відповісти на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:54
З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту».
Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%. https://alfabank.ua/about/press/black-f ... zheni-2939
casper12
Повідомлень: 804
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 126 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 лис, 2018 17:56
casper12 написав:
З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту».
Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%. https://alfabank.ua/about/press/black-f ... zheni-2939
Все
Кэшбека 10% не будет. КК уже выложил. Переходим на дебетные Парибаса- там обещают 10%
lel
Повідомлень: 1799
З нами з: 10.12.13
Подякував: 842 раз.
Подякували: 194 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:19
casper12 написав:
З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту».
Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%. https://alfabank.ua/about/press/black-f ... zheni-2939
..)) видать клиенты перестали расстрочки оформлять...ну или существенно упали объемы
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Повідомлень: 6968
З нами з: 15.08.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1265 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 лис, 2018 18:26
смотрю новые проценты по usd до 8000
есть смысл открывать на 3 года? или лучше 18 мес? или до выборов не открывать? или совсем не открывать?
zoawlhxc
Повідомлень: 73
З нами з: 22.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 лис, 2018 19:38
zoawlhxc написав:
смотрю новые проценты по usd до 8000
есть смысл открывать на 3 года?
или лучше 18 мес?
или до выборов не открывать?
или совсем не открывать?
Борьба жадности с трусостью
Stringer
Повідомлень: 8399
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1154 раз.
Профіль
1
Додано: Сер 21 лис, 2018 20:14
Alfa_Bank написав:
zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.
Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.
Сибарит
Повідомлень: 3370
З нами з: 02.09.15
Подякував: 768 раз.
Подякували: 1238 раз.
Профіль
2
2
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:04
clientage написав:
12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная
чому безусловная?
а як же 12 платежів в міс
greenozon
Повідомлень: 3526
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 154 раз.
Профіль
Додано: Сер 21 лис, 2018 22:18
greenozon написав: clientage написав:
12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная
чому безусловная?
а як же 12 платежів в міс
200/год - безусловная, а 100/мес - условная с учетом 12 платежей, например
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
1
Повідомлень: 26377
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2101 раз.
Подякували: 3001 раз.
Профіль
2
+ Додати тему
Відповісти на тему
Схожі теми
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14624
2722179
10979
1595893
32840
4053576