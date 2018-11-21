RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6400640164026403

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:54

З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту».
Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%.

https://alfabank.ua/about/press/black-f ... zheni-2939
casper12
Аватар користувача
 
Повідомлень: 804
З нами з: 24.12.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 126 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 17:56

  casper12 написав:
З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту».
Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%.

https://alfabank.ua/about/press/black-f ... zheni-2939

Все :mrgreen:
Кэшбека 10% не будет. КК уже выложил. Переходим на дебетные Парибаса- там обещают 10%
lel
 
Повідомлень: 1800
З нами з: 10.12.13
Подякував: 843 раз.
Подякували: 194 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:19

  casper12 написав:
З 23 по 30 листопада 2018 року включно діє акція на послугу «Миттєва розстрочка на карту».
Купуючи у зазначений період товар на суму від 1000 грн за рахунок кредитних коштів, клієнт може оформити розстрочку на дану оплату з щомісячною комісією лише 1%.

https://alfabank.ua/about/press/black-f ... zheni-2939

..)) видать клиенты перестали расстрочки оформлять...ну или существенно упали объемы
Промокод Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн.- 12KWD45
-VICTOR-
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6969
З нами з: 15.08.12
Подякував: 374 раз.
Подякували: 1265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 18:26

смотрю новые проценты по usd до 8000
есть смысл открывать на 3 года?
или лучше 18 мес?
или до выборов не открывать?
или совсем не открывать?
zoawlhxc
 
Повідомлень: 73
З нами з: 22.06.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 19:38

  zoawlhxc написав:смотрю новые проценты по usd до 8000
есть смысл открывать на 3 года?
или лучше 18 мес?
или до выборов не открывать?
или совсем не открывать?

Борьба жадности с трусостью :mrgreen:
Stringer
 
Повідомлень: 8399
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 20:14

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.

Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3370
З нами з: 02.09.15
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:04

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная


чому безусловная?
а як же 12 платежів в міс :)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3530
З нами з: 01.06.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 21 лис, 2018 22:18

  greenozon написав:
  clientage написав:12% у Блэка, а там для новичков уже есть абонка, безусловная


чому безусловная?
а як же 12 платежів в міс :)

200/год - безусловная, а 100/мес - условная с учетом 12 платежей, например
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26378
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 10:47

  Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.

Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.

Сибарит, доброе утро. Ваш запрос на отказ от получения маркетинговых предложений в СМС сообщениях был оформлен и успешно обработан.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5115
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 374 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6400640164026403
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, Ferlakur, J, liliya_logical, octopus, Долярчик і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3283, 3284, 3285
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32845 4054072
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:27
greenozon
А-Банк 1 ... 1097, 1098, 1099
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10986 1596635
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:16
greenozon
ВТБ Банк 1 ... 1462, 1463, 1464
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14634 2724524
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:12
Andreww

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.