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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 11:53
Искатель написав:
Надо перечислить некоторую сумму (чуть меньше 400к) на счет юрлица от имени физика.
Есть идея внести налом через кассу на карту "Ультра", а потом несколькими платежами (до 50к) вытолкнуть через интернет-банк.
Если я правильно понимаю, в этом случае дополнительных комиссий быть не должно.
Я так перекидав на брокера, без комісу, 300к. Але заводив безналом, фінмон ніц не питав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:55
Искатель написав:
Вопрос знатокам.
Надо перечислить некоторую сумму (чуть меньше 400к) на счет юрлица от имени физика.
Есть идея внести налом через кассу на карту "Ультра", а потом несколькими платежами (до 50к) вытолкнуть через интернет-банк.
Если я правильно понимаю, в этом случае дополнительных комиссий быть не должно.
Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?
Ограничение в месяц на исходящие вроде 400к, верно?
Спасибо всем за ответы-советы!
Да все норм
Карту ток не перепутайте, в апликухе до сих пор при подтверждении перевода высвечивается тока номер картсчета, а не имя/тип карты, пойди пойми по номеру это дебетка или кредитка и какая
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 11:58
Искатель написав:
Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?
Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.
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Сибарит
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:06
Сибарит написав: Искатель написав:
Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?
Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.
В Назначении нужно указать шото типа: від Котенко В.І. згідно договору 12345/12-18
Это если важно КТО именно платит, но часто достаточно оплатить кому-угодно именно нужный договор и приложить квиташки на оплату если чо де не так
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:10
Сибарит написав: Искатель написав:
Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?
Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.
Думаю, если в назначении платежа указать все необходимое, то как раз с этим проблем не будет.
Главное, чтобы других проблем не было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41
Искатель написав: Сибарит написав: Искатель написав:
Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?
Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.
Думаю, если в назначении платежа указать все необходимое, то как раз с этим проблем не будет.
Главное, чтобы других проблем не было.
лимит 150 в день - платить придётся три дня
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Stringer
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:54
Stringer написав:
лимит 150 в день - платить придётся три дня
Это понятно. Зато безвозмездно(т.е. даром) (с."Винни-Пух").
А интересно... есть банки, где можно толкнуть такой платеж сразу, одним махом и ... не очень дорого? Теоретически?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Чет 22 лис, 2018 12:59
Искатель написав: Stringer написав:
лимит 150 в день - платить придётся три дня
Это понятно. Зато безвозмездно(т.е. даром) (с."Винни-Пух").
А интересно... есть банки, где можно толкнуть такой платеж сразу, одним махом и ... не очень дорого? Теоретически?
КоКо(0)
(а)Валя(0) условия похожи на Аллу
приват(3грн) с отправкой на след.день, можно указать отправителя
тася(2грн) с поточного рахунка
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curiousobro
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Додано: Чет 22 лис, 2018 13:02
curiousobro написав:
тася(2грн) с поточного рахунка
Ещё нуна уговорить ту Тасю, она больше 250К/дн не хочет отправлять через ИБ
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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