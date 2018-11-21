RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6401640264036404

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:53

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Надо перечислить некоторую сумму (чуть меньше 400к) на счет юрлица от имени физика.
Есть идея внести налом через кассу на карту "Ультра", а потом несколькими платежами (до 50к) вытолкнуть через интернет-банк.
Если я правильно понимаю, в этом случае дополнительных комиссий быть не должно.

Я так перекидав на брокера, без комісу, 300к. Але заводив безналом, фінмон ніц не питав
Пользуясь продуктами банка культурный человек должен что-то заработать. Не заработал = потерял(IMPRINTER)
Промокот мінфін 5X1A552 minfin.com.ua/deposits/bonus +50грн
chipmunk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8003
З нами з: 15.04.09
Подякував: 393 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:55

  Искатель написав:Вопрос знатокам.

Надо перечислить некоторую сумму (чуть меньше 400к) на счет юрлица от имени физика.
Есть идея внести налом через кассу на карту "Ультра", а потом несколькими платежами (до 50к) вытолкнуть через интернет-банк.
Если я правильно понимаю, в этом случае дополнительных комиссий быть не должно.

Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?
Ограничение в месяц на исходящие вроде 400к, верно?

Спасибо всем за ответы-советы!

Да все норм
Карту ток не перепутайте, в апликухе до сих пор при подтверждении перевода высвечивается тока номер картсчета, а не имя/тип карты, пойди пойми по номеру это дебетка или кредитка и какая 8) :lol: :lol:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26386
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 11:58

Re: Альфа-Банк

  Искатель написав:Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?

Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.
Сибарит
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3371
З нами з: 02.09.15
Подякував: 769 раз.
Подякували: 1238 раз.
 
Профіль
2
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:06

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?

Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.

В Назначении нужно указать шото типа: від Котенко В.І. згідно договору 12345/12-18
Это если важно КТО именно платит, но часто достаточно оплатить кому-угодно именно нужный договор и приложить квиташки на оплату если чо де не так :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 26386
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2102 раз.
Подякували: 3001 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:10

  Сибарит написав:
  Искатель написав:Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?

Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.


Думаю, если в назначении платежа указать все необходимое, то как раз с этим проблем не будет.
Главное, чтобы других проблем не было.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 22.02.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:41

  Искатель написав:
  Сибарит написав:
  Искатель написав:Есть какие-то подводные камни, которые я не учел?

Альфа отправляет СЭП через транзитник. Отправителем числится банк. Юрику придется приложить дополнительные усилия, чтобы идентифицировать Ваши платежи.


Думаю, если в назначении платежа указать все необходимое, то как раз с этим проблем не будет.
Главное, чтобы других проблем не было.

лимит 150 в день - платить придётся три дня
Stringer
 
Повідомлень: 8404
З нами з: 23.01.13
Подякував: 248 раз.
Подякували: 1154 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:54

  Stringer написав:лимит 150 в день - платить придётся три дня


Это понятно. Зато безвозмездно(т.е. даром) (с."Винни-Пух").

А интересно... есть банки, где можно толкнуть такой платеж сразу, одним махом и ... не очень дорого? Теоретически?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
Повідомлень: 2015
З нами з: 22.02.16
Подякував: 267 раз.
Подякували: 463 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 12:59

  Искатель написав:
  Stringer написав:лимит 150 в день - платить придётся три дня


Это понятно. Зато безвозмездно(т.е. даром) (с."Винни-Пух").

А интересно... есть банки, где можно толкнуть такой платеж сразу, одним махом и ... не очень дорого? Теоретически?

КоКо(0)
(а)Валя(0) условия похожи на Аллу
приват(3грн) с отправкой на след.день, можно указать отправителя
тася(2грн) с поточного рахунка
curiousobro
 
Повідомлень: 1407
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6401640264036404
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: AlexSV, lel, Manchester, Surz, wolt450 і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3283, 3284, 3285
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32846 4054193
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 12:30
newbie
А-Банк 1 ... 1097, 1098, 1099
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10986 1596726
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:16
greenozon
ВТБ Банк 1 ... 1462, 1463, 1464
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14634 2725076
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 11:12
Andreww

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64038)
22.11.2018 12:59
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.