Stringer написав:лимит 150 в день - платить придётся три дня
Это понятно. Зато безвозмездно(т.е. даром) (с."Винни-Пух").
А интересно... есть банки, где можно толкнуть такой платеж сразу, одним махом и ... не очень дорого? Теоретически?
КоКо(0) (а)Валя(0) условия похожи на Аллу приват(3грн) с отправкой на след.день, можно указать отправителя тася(2грн) с поточного рахунка
Что, с Привата можно отправить, например, 380к одним платежом? А у "Аваля" - это сначала надо открыть пакет "Активный" и сделать 10 платежей, чтобы было бесплатно... С "Конкордом" не знаком близко, да и не везде он есть. Опять же - что, разве можно с него отправить любую сумму без комиссии, без ограничения?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Кочевник написав:Перевипустив картки з пакету Платинум Блек з рівордса у кошерний Платінум. Активував першу карту, стара залишилася активною. Це правильно? Абонку за додаткову картку знімати не будуть?
Каким образом перевыпустили и брали ли за это какую-нибудь плату ?
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Прийшов у відділення, сказав, що хочу перевипустити картки з БІНом Платини замість ріводсів. Менеджер подивилася систему, сказала, что все ок. І ми оформили заяви на перевипуск карток "у зв`язку із бажанням отримати додаткові послуги/привелеї..." (Дослівно не памятаю). Ні копійки не взяли за це.