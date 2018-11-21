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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6402640364046405

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 927
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
152
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 927
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:17

  curiousobro написав:
  Искатель написав:
  Stringer написав:лимит 150 в день - платить придётся три дня


Это понятно. Зато безвозмездно(т.е. даром) (с."Винни-Пух").

А интересно... есть банки, где можно толкнуть такой платеж сразу, одним махом и ... не очень дорого? Теоретически?

КоКо(0)
(а)Валя(0) условия похожи на Аллу
приват(3грн) с отправкой на след.день, можно указать отправителя
тася(2грн) с поточного рахунка


Что, с Привата можно отправить, например, 380к одним платежом?
А у "Аваля" - это сначала надо открыть пакет "Активный" и сделать 10 платежей, чтобы было бесплатно...
С "Конкордом" не знаком близко, да и не везде он есть.
Опять же - что, разве можно с него отправить любую сумму без комиссии, без ограничения?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 13:28

Re: Альфа-Банк

  chipmunk написав:Я так перекидав на брокера, без комісу, 300к. Але заводив безналом, фінмон ніц не питав

теоретично б-я банк згідно постанови НБУ про фінмон при вносі налом папіру > 150 000 має запитатись за бумажку - откуда дєньгі Зін

а на практиці залежить від банку.
не знаю як в Аллі, але в Форварді попросять 100%
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:00

Re: Альфа-Банк

Перевипустив картки з пакету Платинум Блек з рівордса у кошерний Платінум. Активував першу карту, стара залишилася активною. Це правильно? Абонку за додаткову картку знімати не будуть?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:14

Re: Альфа-Банк

  Кочевник написав:Перевипустив картки з пакету Платинум Блек з рівордса у кошерний Платінум. Активував першу карту, стара залишилася активною. Це правильно? Абонку за додаткову картку знімати не будуть?

Каким образом перевыпустили и брали ли за это какую-нибудь плату ?
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velvet
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:20

Кочевник ,velvet В тарифах плата за это все пока не предусмотрена, но я бы порекомендовал поменьше мусолить такие темы публично - смузисты не дремлют
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:22

Re: Альфа-Банк

Прийшов у відділення, сказав, що хочу перевипустити картки з БІНом Платини замість ріводсів. Менеджер подивилася систему, сказала, что все ок. І ми оформили заяви на перевипуск карток "у зв`язку із бажанням отримати додаткові послуги/привелеї..." (Дослівно не памятаю). Ні копійки не взяли за це.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 14:25

  Stringer написав:Кочевник ,velvet В тарифах плата за это все пока не предусмотрена, но я бы порекомендовал поменьше мусолить такие темы публично - смузисты не дремлют

Чому не передбачені?
Безкоштовні додаткові картки (у UAH, USD або EUR) +2 картки Visa Platinum chip pay wave

Але я не розумію, як трактувати цей пункт.
Кочевник
 
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  #<1 ... 6402640364046405
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