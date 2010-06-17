Вы не сможете иметь 3 основных кредитки одновременно, но вы можете перевести одну Максимку на тариф Трэвел с сохранением кредлимита.
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:19
Вы не сможете иметь 3 основных кредитки одновременно, но вы можете перевести одну Максимку на тариф Трэвел с сохранением кредлимита.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:40
Спасибо за совет, как раз рассматривал такой вариант в случае невозможности открыть дополнительную карту. Как я понимаю это делается через горячую линию.
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:42
Re: Альфа-Банк
Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:47
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:49
У Форварді млн. грн перечисляв подавав документи не звідки кошти, а за що плачу. Поблеи не буо.
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Чет 22 лис, 2018 17:16
Re: Альфа-Банк
Мдааа ребята, решил я завести карточку максимум для кешбека на бензик, типа заказал именную все дела. Дали лимит 2 тыс.грн. )))) и когда приехал её оформлять решил вникнуть в условия этой карты... Ребята это же совок или разводилово, шаг влево или вправо и куча комиссий, платежей, абонплат! Сотрудники в отделении вообще некомпетентные, всё медленно, тупят, никто ничего не знает или не хотят рассказывать... Короче отказался от карты, все договора порвали и карту анулировали ) Моня с приватом рулят!!!
Додано: Чет 22 лис, 2018 19:55
Re: Альфа-Банк
Возникла необходимость перевести СЭПом лимон - через МАБ не пролезает, а через кассу - сколько бы вы думали? 1.5%. Интересно, ничего не треснет у банка? Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение
Додано: Чет 22 лис, 2018 20:38
Re: Альфа-Банк
Можно. И делается за 15 секунд.
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Свинорыл 80lvl
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