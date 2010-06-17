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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6403640464056406

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:19

  Ivanhoe написав:Подскажите пожалуйста, если есть две максимки - можно ли оформить ещё и travel, или надо перед этим одну закрыть?

Вы не сможете иметь 3 основных кредитки одновременно, но вы можете перевести одну Максимку на тариф Трэвел с сохранением кредлимита.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:40

  clientage написав:Вы не сможете иметь 3 основных кредитки одновременно, но вы можете перевести одну Максимку на тариф Трэвел с сохранением кредлимита.


Спасибо за совет, как раз рассматривал такой вариант в случае невозможности открыть дополнительную карту. Как я понимаю это делается через горячую линию.
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:42

Re: Альфа-Банк

Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?
Mutabor
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:47

  Mutabor написав:Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?

Добрый день. Уточню и сообщу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 16:49

  greenozon написав:
  chipmunk написав:Я так перекидав на брокера, без комісу, 300к. Але заводив безналом, фінмон ніц не питав

теоретично б-я банк згідно постанови НБУ про фінмон при вносі налом папіру > 150 000 має запитатись за бумажку - откуда дєньгі Зін

а на практиці залежить від банку.
не знаю як в Аллі, але в Форварді попросять 100%
У Форварді млн. грн перечисляв подавав документи не звідки кошти, а за що плачу. Поблеи не буо.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 17:16

Re: Альфа-Банк

Мдааа ребята, решил я завести карточку максимум для кешбека на бензик, типа заказал именную все дела. Дали лимит 2 тыс.грн. )))) и когда приехал её оформлять решил вникнуть в условия этой карты... Ребята это же совок или разводилово, шаг влево или вправо и куча комиссий, платежей, абонплат! Сотрудники в отделении вообще некомпетентные, всё медленно, тупят, никто ничего не знает или не хотят рассказывать... Короче отказался от карты, все договора порвали и карту анулировали ) Моня с приватом рулят!!!
bmwitslife
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:24

  bmwitslife написав:приватом

примат давно не рулит :lol:
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 19:55

Re: Альфа-Банк

Возникла необходимость перевести СЭПом лимон - через МАБ не пролезает, а через кассу - сколько бы вы думали? 1.5%. Интересно, ничего не треснет у банка? :mrgreen: Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение
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Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 20:38

Re: Альфа-Банк

Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.

Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.
Можно. И делается за 15 секунд.

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cdj2
 
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