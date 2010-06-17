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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 16:19
Ivanhoe написав:
Подскажите пожалуйста, если есть две максимки - можно ли оформить ещё и travel, или надо перед этим одну закрыть?
Вы не сможете иметь 3 основных кредитки одновременно, но вы можете перевести одну Максимку на тариф Трэвел с сохранением кредлимита.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:40
clientage написав:
Вы не сможете иметь 3 основных кредитки одновременно, но вы можете перевести одну Максимку на тариф Трэвел с сохранением кредлимита.
Спасибо за совет, как раз рассматривал такой вариант в случае невозможности открыть дополнительную карту. Как я понимаю это делается через горячую линию.
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Ivanhoe
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:42
Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?
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Mutabor
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:47
Mutabor написав:
Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?
Добрый день. Уточню и сообщу.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 22 лис, 2018 16:49
greenozon написав: chipmunk написав:
Я так перекидав на брокера, без комісу, 300к. Але заводив безналом, фінмон ніц не питав
теоретично б-я банк згідно постанови НБУ про фінмон при вносі налом папіру > 150 000 має запитатись за бумажку - откуда дєньгі Зін
а на практиці залежить від банку.
не знаю як в Аллі, але в Форварді попросять 100%
У Форварді млн. грн перечисляв подавав документи не звідки кошти, а за що плачу. Поблеи не буо.
Щось мені з ТАС "щастить"
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BBC
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Додано: Чет 22 лис, 2018 17:16
Мдааа ребята, решил я завести карточку максимум для кешбека на бензик, типа заказал именную все дела. Дали лимит 2 тыс.грн. )))) и когда приехал её оформлять решил вникнуть в условия этой карты... Ребята это же совок или разводилово, шаг влево или вправо и куча комиссий, платежей, абонплат! Сотрудники в отделении вообще некомпетентные, всё медленно, тупят, никто ничего не знает или не хотят рассказывать... Короче отказался от карты, все договора порвали и карту анулировали ) Моня с приватом рулят!!!
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bmwitslife
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:24
bmwitslife написав:
приватом
примат давно не рулит
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Vorlon
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Додано: Чет 22 лис, 2018 19:55
Возникла необходимость перевести СЭПом лимон - через МАБ не пролезает, а через кассу - сколько бы вы думали? 1.5%. Интересно, ничего не треснет у банка?
Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение
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Seva
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Додано: Чет 22 лис, 2018 20:38
Сибарит написав: Alfa_Bank написав:
zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.
Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.
Можно. И делается за 15 секунд. Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:17
Seva написав:
Возникла необходимость перевести СЭПом лимон - через МАБ не пролезает, а через кассу - сколько бы вы думали? 1.5%. Интересно, ничего не треснет у банка?
Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение
Главное доки обеспечить при такой куче нала.
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curiousobro
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