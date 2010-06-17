За съем, тоже, комиссия. Хоть с карт, хоть с "Ощадного".
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:31
За съем, тоже, комиссия. Хоть с карт, хоть с "Ощадного".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:32
wig мне сказали, два раза в месяц без комиссии без ограничений по сумме
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