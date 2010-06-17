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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 22 лис, 2018 21:17
Seva написав:
Возникла необходимость перевести СЭПом лимон - через МАБ не пролезает, а через кассу - сколько бы вы думали? 1.5%. Интересно, ничего не треснет у банка?
Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение
Главное доки обеспечить при такой куче нала.
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curiousobro
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:31
Seva написав:
Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение
За съем, тоже, комиссия. Хоть с карт, хоть с "Ощадного".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
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wig
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Додано: Чет 22 лис, 2018 21:32
wig мне сказали, два раза в месяц без комиссии без ограничений по сумме
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:58
Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
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WachtAmRhein
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 01:35
WachtAmRhein написав:
Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
А досрочное погашение на 2ю РД планируется?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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