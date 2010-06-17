RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6404640564066407

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:17

  Seva написав:Возникла необходимость перевести СЭПом лимон - через МАБ не пролезает, а через кассу - сколько бы вы думали? 1.5%. Интересно, ничего не треснет у банка? :mrgreen: Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение

Главное доки обеспечить при такой куче нала.
curiousobro
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:31

  Seva написав:Придется видимо снимать кэш и нести в какое-то менее жадное финучреждение

За съем, тоже, комиссия. Хоть с карт, хоть с "Ощадного".
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3624
З нами з: 06.01.12
Подякував: 56 раз.
Подякували: 219 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 22 лис, 2018 21:32

wig мне сказали, два раза в месяц без комиссии без ограничений по сумме
Seva
 
Повідомлень: 56
З нами з: 16.03.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 00:58

Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
WachtAmRhein
 
Повідомлень: 8500
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 01:35

  WachtAmRhein написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

А досрочное погашение на 2ю РД планируется? :oops:
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
Аватар користувача
 
Повідомлень: 863
З нами з: 05.12.08
Подякував: 1983 раз.
Подякували: 98 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 01:43

  pharus написав:
  WachtAmRhein написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

А досрочное погашение на 2ю РД планируется? :oops:


Само собой, в этом же весь смысл теста :)
curiousobro
 
Повідомлень: 1412
З нами з: 21.07.17
Подякував: 26 раз.
Подякували: 176 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 6404640564066407
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: wolt450 і 3 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1098, 1099, 1100
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
10992 1597700
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 23:41
Alex2007
ВТБ Банк 1 ... 1467, 1468, 1469
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
14686 2730812
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 23:38
Binimovich
Місто Банк 1 ... 30, 31, 32
Модератор » Чет 17 чер, 2010 14:16
313 84175
Переглянути останнє повідомлення
Чет 22 лис, 2018 19:33
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (64066)
23.11.2018 01:43
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.