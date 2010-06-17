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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6405640664076408

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:31

  Stringer написав:
  M-Audio написав:Аксакалы, а подскажите: дата, посвеченная красным в МАБе - в этот день ещё можно погашать, или на начало этого дня должно уже всё быть погашено?
А как быстро заходит СЭП извне на ультру? Можно успеть в один день перевести из другого банка, и в этот же день - на кредитку?

До конца дня, сэп зачисляется оперативно... не понял зачем ультра

Спасибо.
Ультра затем, что сумма (надеюсь) придёт с моневского депозита, и она не вся уйдёт на погашение кредитки. И так получилось, что это всё - в один день. Просто дата погашения оказалась на пару дней раньше, чем я предполагал, поэтому ещё и без запаса по времени.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:44

  Stringer написав:
  WachtAmRhein написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

Как там кстати устроено досрочное погашение - надо нажать "погасить досрочно" и красная сумма увеличится, или сначала деньги загнать а потом гасить?

При досрочке просто увеличивается сумма задолженности в грейсе, ну а грейс гасится в общем порядке -- в ПП
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:20

  archvile написав:
А вот запрашивать или не запрашивать пин-код - это настройка карты или все на усмотрение банка/терминала? Карта именная, без чипа. Сделал покупку на 100 грн, пин не спросило, а лимит там приличный. Не опасно?

archvile, доброе утро. Зависит от настроек терминала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:54

  M-Audio написав:Аксакалы, а подскажите: дата, посвеченная красным в МАБе - в этот день ещё можно погашать, или на начало этого дня должно уже всё быть погашено?
А как быстро заходит СЭП извне на ультру? Можно успеть в один день перевести из другого банка, и в этот же день - на кредитку?

M-Audio, доброе утро. В МАБе и СМС от банка указана даты для выполнения условий Льготного периода на пару дней раньше срока. Рекомендуем обеспечить сумму на счете до указанной даты включительно.
Alfa_Bank
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