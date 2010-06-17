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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:31
Stringer написав: M-Audio написав:
Аксакалы, а подскажите: дата, посвеченная красным в МАБе - в этот день ещё можно погашать, или на начало этого дня должно уже всё быть погашено?
А как быстро заходит СЭП извне на ультру? Можно успеть в один день перевести из другого банка, и в этот же день - на кредитку?
До конца дня, сэп зачисляется оперативно... не понял зачем ультра
Спасибо.
Ультра затем, что сумма (надеюсь) придёт с моневского депозита, и она не вся уйдёт на погашение кредитки. И так получилось, что это всё - в один день. Просто дата погашения оказалась на пару дней раньше, чем я предполагал, поэтому ещё и без запаса по времени.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 09:44
Stringer написав: WachtAmRhein написав:
Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
Как там кстати устроено досрочное погашение - надо нажать "погасить досрочно" и красная сумма увеличится, или сначала деньги загнать а потом гасить?
При досрочке просто увеличивается сумма задолженности в грейсе, ну а грейс гасится в общем порядке -- в ПП
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:20
archvile написав:
А вот запрашивать или не запрашивать пин-код - это настройка карты или все на усмотрение банка/терминала? Карта именная, без чипа. Сделал покупку на 100 грн, пин не спросило, а лимит там приличный. Не опасно?
archvile, доброе утро. Зависит от настроек терминала.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 10:54
M-Audio написав:
Аксакалы, а подскажите: дата, посвеченная красным в МАБе - в этот день ещё можно погашать, или на начало этого дня должно уже всё быть погашено?
А как быстро заходит СЭП извне на ультру? Можно успеть в один день перевести из другого банка, и в этот же день - на кредитку?
M-Audio, доброе утро. В МАБе и СМС от банка указана даты для выполнения условий Льготного периода на пару дней раньше срока. Рекомендуем обеспечить сумму на счете до указанной даты включительно.
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