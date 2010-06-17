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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:46
clientage написав: Stringer написав: WachtAmRhein написав:
Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
Как там кстати устроено досрочное погашение - надо нажать "погасить досрочно" и красная сумма увеличится, или сначала деньги загнать а потом гасить?
При досрочке просто увеличивается сумма задолженности в грейсе, ну а грейс гасится в общем порядке -- в ПП
Тоесть первый вариант?
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:46
входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.
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Sergion
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48
Sergion написав:
входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.
Вчера вечером загнал 100 тыщ, правда на платину
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:52
Кочевник написав:
Альфа-Банк, у вашого нового-старого банкомату в Києві, вул Бориспільська 9, проблеми з математикою. При отриманні готівки при обранні пункту: "Інша сума", банкомат видає "Недопустима операція" і випльовує карту вашого банку. Фіксовану суму дозволяє отримати.
Однажды была в том районе. Искала-искала этот банкомат на Бориспольской 9, но так и не нашла.
Воспользовалась банкоматом на Бориспольской 2 в отделении. Подскажите, хоть уже и не надо, так где всё-таки находится этот банкомат по Бориспольской 9? Спасибо
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:01
Stringer написав:
Тоесть первый вариант?
угуу
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:02
Sergion написав:
входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.
Sergion, добрый день. Введения новых ограничений не было.
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Alfa_Bank
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:02
Alfa_Bank, а када у Альфы плановый переход картсчетов на 2620ххх?
И мож тада же введете прямое пополнение картсчетов, а не через транзитник?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:09
Alfa_Bank написав: Sergion написав:
входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.
Sergion, добрый день. Введения новых ограничений не было.
Оф. пред, тоесть утверждаете что лимитов на входящие п2п с других банков на карту Комфорт нет? Для инфо: с этим столкнулись 3 человека, всем 3м про решение банка для клиентов в 15к подтвердил кол. Если я в приват напишу номера карт клиентов - сможете проверить почему были отказы на зачисление денег свыше 15к?
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Sergion
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