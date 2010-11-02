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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6407640864096410>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:46

  clientage написав:
  Stringer написав:
  WachtAmRhein написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

Как там кстати устроено досрочное погашение - надо нажать "погасить досрочно" и красная сумма увеличится, или сначала деньги загнать а потом гасить?

При досрочке просто увеличивается сумма задолженности в грейсе, ну а грейс гасится в общем порядке -- в ПП

Тоесть первый вариант?
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:46

Лимит

входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:48

  Sergion написав:входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.

Вчера вечером загнал 100 тыщ, правда на платину
Stringer
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 11:52

  Кочевник написав:Альфа-Банк, у вашого нового-старого банкомату в Києві, вул Бориспільська 9, проблеми з математикою. При отриманні готівки при обранні пункту: "Інша сума", банкомат видає "Недопустима операція" і випльовує карту вашого банку. Фіксовану суму дозволяє отримати.

Однажды была в том районе. Искала-искала этот банкомат на Бориспольской 9, но так и не нашла. :oops: Воспользовалась банкоматом на Бориспольской 2 в отделении. Подскажите, хоть уже и не надо, так где всё-таки находится этот банкомат по Бориспольской 9? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:01

Re: Альфа-Банк

  Stringer написав:Тоесть первый вариант?

угуу
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:02

  Sergion написав:входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.

Sergion, добрый день. Введения новых ограничений не было.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:02

Alfa_Bank, а када у Альфы плановый переход картсчетов на 2620ххх?
И мож тада же введете прямое пополнение картсчетов, а не через транзитник?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:09

  Alfa_Bank написав:
  Sergion написав:входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.

Sergion, добрый день. Введения новых ограничений не было.


Оф. пред, тоесть утверждаете что лимитов на входящие п2п с других банков на карту Комфорт нет? Для инфо: с этим столкнулись 3 человека, всем 3м про решение банка для клиентов в 15к подтвердил кол. Если я в приват напишу номера карт клиентов - сможете проверить почему были отказы на зачисление денег свыше 15к?
Sergion
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 12:35

  Sergion написав:
Оф. пред, тоесть утверждаете что лимитов на входящие п2п с других банков на карту Комфорт нет? Для инфо: с этим столкнулись 3 человека, всем 3м про решение банка для клиентов в 15к подтвердил кол. Если я в приват напишу номера карт клиентов - сможете проверить почему были отказы на зачисление денег свыше 15к?


Пополнял сегодня без проблем.
Может месячный лимит в 150 тыс выбрали уже?
Aps
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:24

Alfa_Bank
Если я 29 или 30 ноября совершу покупку в магазине на более 1000 грн. по КК, на которой нет своих денег. Сразу соглашусь на рассрочку на льготных условиях. Проведение операции будет уже в декабре. РД - 1 число.

Вопрос: когда произойдёт перенос первой части рассрочки на задолженность - 1 января или 1 февраля? :roll:
Vorlon
 
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