Кочевник написав:Альфа-Банк, у вашого нового-старого банкомату в Києві, вул Бориспільська 9, проблеми з математикою. При отриманні готівки при обранні пункту: "Інша сума", банкомат видає "Недопустима операція" і випльовує карту вашого банку. Фіксовану суму дозволяє отримати.
Однажды была в том районе. Искала-искала этот банкомат на Бориспольской 9, но так и не нашла. Воспользовалась банкоматом на Бориспольской 2 в отделении. Подскажите, хоть уже и не надо, так где всё-таки находится этот банкомат по Бориспольской 9? Спасибо
Поруч із входом у Велмарт. Раніше це був банкомат Укрсоца. Віднедавна його перепрошили на Альфовський. Наклейку Укрсоц зверху не зняли.