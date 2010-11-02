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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6407640864096410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33

  Кассандра написав:
  Кочевник написав:Альфа-Банк, у вашого нового-старого банкомату в Києві, вул Бориспільська 9, проблеми з математикою. При отриманні готівки при обранні пункту: "Інша сума", банкомат видає "Недопустима операція" і випльовує карту вашого банку. Фіксовану суму дозволяє отримати.

Однажды была в том районе. Искала-искала этот банкомат на Бориспольской 9, но так и не нашла. :oops: Воспользовалась банкоматом на Бориспольской 2 в отделении. Подскажите, хоть уже и не надо, так где всё-таки находится этот банкомат по Бориспольской 9? Спасибо

Поруч із входом у Велмарт. Раніше це був банкомат Укрсоца. Віднедавна його перепрошили на Альфовський. Наклейку Укрсоц зверху не зняли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:59

Кочевник Теперь понятно почему не нашла на карте с сайта аллы - просто значок этого банкомата находится от Велмарта метров на 250-300 дальше чем на самом деле. Поэтому у Велмарта я уже и не искала. :roll:
Кассандра
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Повідомлень: 692
З нами з: 04.12.12
Подякував: 17 раз.
Подякували: 92 раз.
 
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  #<1 ... 6407640864096410
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