Кочевник написав:Альфа-Банк, у вашого нового-старого банкомату в Києві, вул Бориспільська 9, проблеми з математикою. При отриманні готівки при обранні пункту: "Інша сума", банкомат видає "Недопустима операція" і випльовує карту вашого банку. Фіксовану суму дозволяє отримати.
Однажды была в том районе. Искала-искала этот банкомат на Бориспольской 9, но так и не нашла. Воспользовалась банкоматом на Бориспольской 2 в отделении. Подскажите, хоть уже и не надо, так где всё-таки находится этот банкомат по Бориспольской 9? Спасибо
Поруч із входом у Велмарт. Раніше це був банкомат Укрсоца. Віднедавна його перепрошили на Альфовський. Наклейку Укрсоц зверху не зняли.
curiousobro написав:тася(2грн) с поточного рахунка
Это который с пластинкой? Просто карту после окончания не перевыпустил и мне счет закрыли.
Кассандра написав:Кочевник Теперь понятно почему не нашла на карте с сайта аллы - просто значок этого банкомата находится от Велмарта метров на 250-300 дальше чем на самом деле. Поэтому у Велмарта я уже и не искала.
Не удивляйтесь. Есть целые отделения, которых нет на карте
Sergion написав:входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони. Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы?? Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.
Sergion, добрый день. Введения новых ограничений не было.
Оф. пред, тоесть утверждаете что лимитов на входящие п2п с других банков на карту Комфорт нет? Для инфо: с этим столкнулись 3 человека, всем 3м про решение банка для клиентов в 15к подтвердил кол. Если я в приват напишу номера карт клиентов - сможете проверить почему были отказы на зачисление денег свыше 15к?
Sergion, укажите в ЛС номера счетов, даты, суммы операций, через какой сервис выполнялось пополнение.