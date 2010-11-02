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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6407640864096410

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:33

  Кассандра написав:
  Кочевник написав:Альфа-Банк, у вашого нового-старого банкомату в Києві, вул Бориспільська 9, проблеми з математикою. При отриманні готівки при обранні пункту: "Інша сума", банкомат видає "Недопустима операція" і випльовує карту вашого банку. Фіксовану суму дозволяє отримати.

Однажды была в том районе. Искала-искала этот банкомат на Бориспольской 9, но так и не нашла. :oops: Воспользовалась банкоматом на Бориспольской 2 в отделении. Подскажите, хоть уже и не надо, так где всё-таки находится этот банкомат по Бориспольской 9? Спасибо

Поруч із входом у Велмарт. Раніше це був банкомат Укрсоца. Віднедавна його перепрошили на Альфовський. Наклейку Укрсоц зверху не зняли.
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 13:59

Кочевник Теперь понятно почему не нашла на карте с сайта аллы - просто значок этого банкомата находится от Велмарта метров на 250-300 дальше чем на самом деле. Поэтому у Велмарта я уже и не искала. :roll:
Кассандра
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:02

А что, в Alfa-Mobile нельзя депо открывать?
В прошлой версии вроде можно было. Или нет?
AVZ
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 14:15

Re: Альфа-Банк

curiousobro написав:тася(2грн) с поточного рахунка

Это который с пластинкой? Просто карту после окончания не перевыпустил и мне счет закрыли.
Кассандра написав:Кочевник Теперь понятно почему не нашла на карте с сайта аллы - просто значок этого банкомата находится от Велмарта метров на 250-300 дальше чем на самом деле. Поэтому у Велмарта я уже и не искала. :roll:

Не удивляйтесь. Есть целые отделения, которых нет на карте
Размер имеет значение.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:05

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank
По моему вопросу - пока нет инфо?

>Mutabor писал(а):
>Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
>Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?
>
>Добрый день. Уточню и сообщу.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:22

  clientage написав:Alfa_Bank, а када у Альфы плановый переход картсчетов на 2620ххх?
И мож тада же введете прямое пополнение картсчетов, а не через транзитник?

clientage, добрый день. Пока информация не поступала.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:22

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Alfa_Bank, а када у Альфы плановый переход картсчетов на 2620ххх?
И мож тада же введете прямое пополнение картсчетов, а не через транзитник?
Мне ночью с налоговой пришли квитанции, что Алла открыла новые счета. В мабе пока старые номера.
Інкогніто
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:24

  Mutabor написав:Alfa_Bank
По моему вопросу - пока нет инфо?

>Mutabor писал(а):
>Добрый день! Звонит типа "робот Алла" с частного номера
>Это телефон Альфа-банка 066-400-7325 ?
>
>Добрый день. Уточню и сообщу.

Mutabor, добрый день. Это номер АБУ. Используется для исходящей связи.
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:27

  Sergion написав:
  Alfa_Bank написав:
  Sergion написав:входящие п2п с карт других банков на Комфорт в сутки уже пропускают только до 15 000 грн. Не важно каким сервисом пользоваться - Альфы или к примеру Мони.
Вроде ж было ограничение только на исходящие п2п в сутки с карт Альфы??
Кол Альфы наличие нового ограничения подтвердил, сказали на днях принято банком решение. Действует на постоянной основе.

Sergion, добрый день. Введения новых ограничений не было.


Оф. пред, тоесть утверждаете что лимитов на входящие п2п с других банков на карту Комфорт нет? Для инфо: с этим столкнулись 3 человека, всем 3м про решение банка для клиентов в 15к подтвердил кол. Если я в приват напишу номера карт клиентов - сможете проверить почему были отказы на зачисление денег свыше 15к?

Sergion, укажите в ЛС номера счетов, даты, суммы операций, через какой сервис выполнялось пополнение.
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