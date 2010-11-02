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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6408640964106411

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:34

  Stringer написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

Это какого числа,получается, покупка была?
mihasik
 
Повідомлень: 455
З нами з: 26.10.11
Подякував: 17 раз.
Подякували: 3 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44

  AVZ написав:А что, в Alfa-Mobile нельзя депо открывать?
В прошлой версии вроде можно было. Или нет?

Добрый день. Оформление Депозита, как ранее, так и сейчас, возможно только в МАБе.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:48

  mihasik написав:
  Stringer написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

Это какого числа,получается, покупка была?

Stringer, первое списание по рассрочке, учитывая комиссию, выполняется через одну биллинговую дату. Новые условия только вступили в силу 09.11.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 5128
З нами з: 18.02.13
Подякував: 39 раз.
Подякували: 376 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6408640964106411
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