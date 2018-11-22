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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:34
Stringer написав:
Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
Это какого числа,получается, покупка была?
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mihasik
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44
AVZ написав:
А что, в Alfa-Mobile нельзя депо открывать?
В прошлой версии вроде можно было. Или нет?
Добрый день. Оформление Депозита, как ранее, так и сейчас, возможно только в МАБе.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:48
mihasik написав: Stringer написав:
Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.
Это какого числа,получается, покупка была?
Stringer, первое списание по рассрочке, учитывая комиссию, выполняется через одну биллинговую дату. Новые условия только вступили в силу 09.11.
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:07
Alfa_Bank написав: AVZ написав:
А что, в Alfa-Mobile нельзя депо открывать?
В прошлой версии вроде можно было. Или нет?
Добрый день. Оформление Депозита, как ранее, так и сейчас, возможно только в МАБе.
а зачем вообще нужен этот сурогат, где невозможно совершить большое число операций?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:28
Чтобы смс платные отключить )))
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arkavs
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