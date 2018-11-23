Это какого числа,получается, покупка была?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:34
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44
Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:48
Stringer, первое списание по рассрочке, учитывая комиссию, выполняется через одну биллинговую дату. Новые условия только вступили в силу 09.11.
Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:07
а зачем вообще нужен этот сурогат, где невозможно совершить большое число операций?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:28
Re: Альфа-Банк
Чтобы смс платные отключить )))
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:08
Re: Альфа-Банк
Алла меня все учит жизни, закрыл по Максимуму к расчетной дате вчера все под ноль, и сверху не накинул. Насчитала 3 копейки % и списала 60 грн за обслуживание )))
Никогда нельзя зевать с Аллой)
Господа, а когда в Платинум на пакетах Ultra, пояивлась конвертация 1 %, отродясь не было, проверил покупку за июль август когда путешествовал, все ок.
И вот недавно оплатил евровой картой дом в Закопане, и тут вуаля 1 % за конвертацию.
Горячая линия как обычно утверждает, что так "всегда и было" ))
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:11
Re: Альфа-Банк
Була завжди, якщо валюта транзакції відрізнялася від валюти карти. При оплаті $-$ чи €-€ конвертації не буде.
В Закопане ж злотувки)), а не євро.
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:18
Re: Альфа-Банк
а у меня все норм, списали 1коп
я так понял, шо Алка еще и копит по-частям оту копейку за 2..3 прошедших РП, т.е. вот в прошлом и позапрошлом ничего не начисляла, т.к. вне рассрочек было по 300..400грн, а щас вот бухнула 1коп, но и мы ж не лыком шиты -- усе погасилки под РКО оХругляем увЭрХ: 20..30коп ̶з̶л̶о̶м̶у̶ меркантилЬному Аллюсику пока хватает
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Суб 24 лис, 2018 12:19
Re: Альфа-Банк
Та ну конечно. А в Швеции кроны, в Аргентине песо, в Бразилии реалы, в Китае Юани, мне прислать скрины где никакой конвертации нет Когда я оформлял Ультру 2,5 года назад в Тарифах точно быо прописано что конвертации нет. Сейчас она появилась. Вот я и пытаюсь понять когда)
Мне просто карта для путешествий очень нравится, считай 1 к доллара евро снятие с банкомата в месяц без комиссий, а это намного выгоднее чем менять кэш в аэропорту или обменнике. и не было конвертаций. Сейчас вот плюшки с Убером и лаунжами подвезли.
Но вот при конвертации, мне возможно проще Скай Пассом рассчитыватся, чем долларовой картой в условном ЮАР, куда собираюсь на НГ.
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