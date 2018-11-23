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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6409641064116412>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:34

  Stringer написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

Это какого числа,получается, покупка была?
mihasik
 
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:44

  AVZ написав:А что, в Alfa-Mobile нельзя депо открывать?
В прошлой версии вроде можно было. Или нет?

Добрый день. Оформление Депозита, как ранее, так и сейчас, возможно только в МАБе.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 15:48

  mihasik написав:
  Stringer написав:Вчера была первая рд по рассрочке, оформленной по новым правилам. Никаких комиссий не было.

Это какого числа,получается, покупка была?

Stringer, первое списание по рассрочке, учитывая комиссию, выполняется через одну биллинговую дату. Новые условия только вступили в силу 09.11.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 17:07

  Alfa_Bank написав:
  AVZ написав:А что, в Alfa-Mobile нельзя депо открывать?
В прошлой версии вроде можно было. Или нет?

Добрый день. Оформление Депозита, как ранее, так и сейчас, возможно только в МАБе.

а зачем вообще нужен этот сурогат, где невозможно совершить большое число операций?...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 19:28

Re: Альфа-Банк

Чтобы смс платные отключить )))
arkavs
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Повідомлення Додано: П'ят 23 лис, 2018 21:42

  arkavs написав:Чтобы смс платные отключить )))

и кешью подключить :mrgreen:
Flamingo
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:08

Re: Альфа-Банк

Алла меня все учит жизни, закрыл по Максимуму к расчетной дате вчера все под ноль, и сверху не накинул. Насчитала 3 копейки % и списала 60 грн за обслуживание )))
Никогда нельзя зевать с Аллой)
Господа, а когда в Платинум на пакетах Ultra, пояивлась конвертация 1 %, отродясь не было, проверил покупку за июль август когда путешествовал, все ок.
И вот недавно оплатил евровой картой дом в Закопане, и тут вуаля 1 % за конвертацию.
Горячая линия как обычно утверждает, что так "всегда и было" :-)))
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:11

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:Господа, а когда в Платинум на пакетах Ultra, пояивлась конвертация 1 %.
Горячая линия как обычно утверждает, что так "всегда и было" :-)))

Була завжди, якщо валюта транзакції відрізнялася від валюти карти. При оплаті $-$ чи €-€ конвертації не буде.
В Закопане ж злотувки)), а не євро.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:18

Re: Альфа-Банк

  Shummi написав:закрыл по Максимуму к расчетной дате вчера все под ноль, и сверху не накинул. Насчитала 3 копейки % и списала 60 грн за обслуживание )))
Никогда нельзя зевать с Аллой)

а у меня все норм, списали 1коп
я так понял, шо Алка еще и копит по-частям оту копейку за 2..3 прошедших РП, т.е. вот в прошлом и позапрошлом ничего не начисляла, т.к. вне рассрочек было по 300..400грн, а щас вот бухнула 1коп, но и мы ж не лыком шиты -- усе погасилки под РКО оХругляем увЭрХ: 20..30коп ̶з̶л̶о̶м̶у̶ меркантилЬному Аллюсику пока хватает 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:19

Re: Альфа-Банк

Та ну конечно. А в Швеции кроны, в Аргентине песо, в Бразилии реалы, в Китае Юани, мне прислать скрины где никакой конвертации нет :-) Когда я оформлял Ультру 2,5 года назад в Тарифах точно быо прописано что конвертации нет. Сейчас она появилась. Вот я и пытаюсь понять когда)
Мне просто карта для путешествий очень нравится, считай 1 к доллара евро снятие с банкомата в месяц без комиссий, а это намного выгоднее чем менять кэш в аэропорту или обменнике. и не было конвертаций. Сейчас вот плюшки с Убером и лаунжами подвезли.
Но вот при конвертации, мне возможно проще Скай Пассом рассчитыватся, чем долларовой картой в условном ЮАР, куда собираюсь на НГ.
Shummi
 
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