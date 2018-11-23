Додано: Суб 24 лис, 2018 12:19

Та ну конечно. А в Швеции кроны, в Аргентине песо, в Бразилии реалы, в Китае Юани, мне прислать скрины где никакой конвертации нетКогда я оформлял Ультру 2,5 года назад в Тарифах точно быо прописано что конвертации нет. Сейчас она появилась. Вот я и пытаюсь понять когда)Мне просто карта для путешествий очень нравится, считай 1 к доллара евро снятие с банкомата в месяц без комиссий, а это намного выгоднее чем менять кэш в аэропорту или обменнике. и не было конвертаций. Сейчас вот плюшки с Убером и лаунжами подвезли.Но вот при конвертации, мне возможно проще Скай Пассом рассчитыватся, чем долларовой картой в условном ЮАР, куда собираюсь на НГ.