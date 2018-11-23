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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6409641064116412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:36

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:Та ну конечно. А в Швеции кроны, в Аргентине песо, в Бразилии реалы, в Китае Юани, мне прислать скрины где никакой конвертации нет :-) Когда я оформлял Ультру 2,5 года назад в Тарифах точно быо прописано что конвертации нет. Сейчас она появилась. Вот я и пытаюсь понять когда)

Я оформляв $ картку у минулому році і конвертація в 1% точно була). Можливо раніше були інші умови. А зараз так і працює: оплата в $ - конвертації нема, якщо в іншій валюті приходить запрос у банк, то 1% комісії. Давайте скріни, де за оплату в юанях нема конвертації (просто для цікавості)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:42

Мексика, Турция, Россия, ЮАР
Тут конечно нет колоночки "Плата за ковертацтю" но поверьте ее нет и в реале. :-) Все равно обрезало но на хостинге видно
а после оплаты евровой картой злотых она появилась. чем меня расстроила)Зображення
Зображення
Зображення
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:56

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:Мексика, Турция, Россия, ЮАР
Тут конечно нет колоночки "Плата за ковертацтю" но поверьте ее нет и в реале. :-)

Так на скрінах наче ж оплата проводилася у валюті карти, тому й нема конвертації. А в Закопане напевно ж провелася у злотих? Що у виписці? Чи в євро зняли суму?
Можливо варіант, що при оплаті на терміналі касир обрав валюту карти, а не місцеву і в результаті попали на подвійну конвертацію.
stryzhko
 
Повідомлень: 456
З нами з: 04.10.16
Подякував: 80 раз.
Подякували: 66 раз.
 
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  #<1 ... 6409641064116412
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