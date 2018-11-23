Shummi написав:Та ну конечно. А в Швеции кроны, в Аргентине песо, в Бразилии реалы, в Китае Юани, мне прислать скрины где никакой конвертации нет Когда я оформлял Ультру 2,5 года назад в Тарифах точно быо прописано что конвертации нет. Сейчас она появилась. Вот я и пытаюсь понять когда)
Я оформляв $ картку у минулому році і конвертація в 1% точно була). Можливо раніше були інші умови. А зараз так і працює: оплата в $ - конвертації нема, якщо в іншій валюті приходить запрос у банк, то 1% комісії. Давайте скріни, де за оплату в юанях нема конвертації (просто для цікавості)
Мексика, Турция, Россия, ЮАР Тут конечно нет колоночки "Плата за ковертацтю" но поверьте ее нет и в реале. Все равно обрезало но на хостинге видно а после оплаты евровой картой злотых она появилась. чем меня расстроила)
Shummi написав:Мексика, Турция, Россия, ЮАР Тут конечно нет колоночки "Плата за ковертацтю" но поверьте ее нет и в реале.
Так на скрінах наче ж оплата проводилася у валюті карти, тому й нема конвертації. А в Закопане напевно ж провелася у злотих? Що у виписці? Чи в євро зняли суму? Можливо варіант, що при оплаті на терміналі касир обрав валюту карти, а не місцеву і в результаті попали на подвійну конвертацію.