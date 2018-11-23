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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6409641064116412

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:36

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:Та ну конечно. А в Швеции кроны, в Аргентине песо, в Бразилии реалы, в Китае Юани, мне прислать скрины где никакой конвертации нет :-) Когда я оформлял Ультру 2,5 года назад в Тарифах точно быо прописано что конвертации нет. Сейчас она появилась. Вот я и пытаюсь понять когда)

Я оформляв $ картку у минулому році і конвертація в 1% точно була). Можливо раніше були інші умови. А зараз так і працює: оплата в $ - конвертації нема, якщо в іншій валюті приходить запрос у банк, то 1% комісії. Давайте скріни, де за оплату в юанях нема конвертації (просто для цікавості)
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:42

Мексика, Турция, Россия, ЮАР
Тут конечно нет колоночки "Плата за ковертацтю" но поверьте ее нет и в реале. :-) Все равно обрезало но на хостинге видно
а после оплаты евровой картой злотых она появилась. чем меня расстроила)Зображення
Зображення
Зображення
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 12:56

Re: Альфа-Банк

Shummi написав:Мексика, Турция, Россия, ЮАР
Тут конечно нет колоночки "Плата за ковертацтю" но поверьте ее нет и в реале. :-)

Так на скрінах наче ж оплата проводилася у валюті карти, тому й нема конвертації. А в Закопане напевно ж провелася у злотих? Що у виписці? Чи в євро зняли суму?
Можливо варіант, що при оплаті на терміналі касир обрав валюту карти, а не місцеву і в результаті попали на подвійну конвертацію.
stryzhko
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 15:25

Shummi надо было долларовой картой платить, а не евровой
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:20

  Stringer написав:Shummi надо было долларовой картой платить, а не евровой

и что бы это изменило? :-)
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:25

  Shummi написав:
  Stringer написав:Shummi надо было долларовой картой платить, а не евровой

и что бы это изменило? :-)

коммиссия за конвертацию в пакетных тарифах была всегда,
но за конвертацию доллара в валюты третьих стран, альфа эту комиссию не берет...
или вас интересовали какие то иные изменения?
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:28

Re: Альфа-Банк

Ага, то есть вы хотите сказать, что если я буду продолжать платить за все долларовой картой, то конвертации не будет?
Это чудесно! скоро попробую!
Shummi
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:29

  Shummi написав:Ага, то есть вы хотите сказать, что если я буду продолжать платить за все долларовой картой, то конвертации не будет?
Это чудесно! скоро попробую!

Все - кроме евро и гривны
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:53

  Shummi написав:Ага, то есть вы хотите сказать, что если я буду продолжать платить за все долларовой картой, то конвертации не будет?
Это чудесно! скоро попробую!

Попробуйте "чудо" на мелкой сумме, сначала.
По "Визе" комиссии то не будет. Но, курс применят далеко не МПСовский..
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wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 17:59

Re: Альфа-Банк

Почему раньше я сверял курсы, всегда курс был крайне адекватный
Shummi
 
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