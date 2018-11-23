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Обслуговування в українських
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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6410641164126413

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18

Не просто адекватный, а 1:1 курс МПС "Виза" был до 2016-го года. Сейчас все изменилось.
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Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40

Вопросы по тревел карте:
1. баллы путешественника начисляются только за кредитные средства или за свои тоже?
2. если перевожу максимку на пакет тревел - все плюшки новой карты начинают действовать после следующей РД или какие-то раньше?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 41
З нами з: 14.01.16
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  #<1 ... 6410641164126413
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