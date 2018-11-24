Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18

Не просто адекватный, а 1:1 курс МПС "Виза" был до 2016-го года. Сейчас все изменилось.

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