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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18
Не просто адекватный, а 1:1 курс МПС "Виза" был до 2016-го года. Сейчас все изменилось.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40
Вопросы по тревел карте:
1. баллы путешественника начисляются только за кредитные средства или за свои тоже?
2. если перевожу максимку на пакет тревел - все плюшки новой карты начинают действовать после следующей РД или какие-то раньше?
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:56
Re: Альфа-Банк
А как можно перевести максимум на пакет тревел?
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:12
... делайте хоть что-нибудь!
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