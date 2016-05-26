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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18
Не просто адекватный, а 1:1 курс МПС "Виза" был до 2016-го года. Сейчас все изменилось.
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Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40
Вопросы по тревел карте:
1. баллы путешественника начисляются только за кредитные средства или за свои тоже?
2. если перевожу максимку на пакет тревел - все плюшки новой карты начинают действовать после следующей РД или какие-то раньше?
Додано: Суб 24 лис, 2018 22:56
Re: Альфа-Банк
А как можно перевести максимум на пакет тревел?
Додано: Суб 24 лис, 2018 23:12
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 25 лис, 2018 17:46
Re: Альфа-Банк
Скількі дебетна картка з пакету може бути неактивованою?
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:03
Всмысле? После окончания срока?
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:22
Re: Альфа-Банк
Отримав пакетик з карткою. Навіть не відкривав. До якого часу її можна активувати?
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:24
Re: Альфа-Банк
І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:28
А сенсу? за 150 грн щомісячної абонки (або 30-денним грейсом), купою обмежень з МСС і псевдофантиками 5% до 31.12.2018 р.? Хлопці, ви з дуба впали! Тікетс цигана обходить це убожище по всіх параметрах!
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:32
Re: Альфа-Банк
... делайте хоть что-нибудь!
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