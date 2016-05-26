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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6411641264136414>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 18:18

Не просто адекватный, а 1:1 курс МПС "Виза" был до 2016-го года. Сейчас все изменилось.
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wig
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Подякував: 56 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 21:40

Вопросы по тревел карте:
1. баллы путешественника начисляются только за кредитные средства или за свои тоже?
2. если перевожу максимку на пакет тревел - все плюшки новой карты начинают действовать после следующей РД или какие-то раньше?
Ivanhoe
 
Повідомлень: 41
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 22:56

Re: Альфа-Банк

А как можно перевести максимум на пакет тревел?
Shummi
 
Повідомлень: 304
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Подякував: 57 раз.
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Повідомлення Додано: Суб 24 лис, 2018 23:12

  Shummi написав:А как можно перевести максимум на пакет тревел?

Позвонить на саппорт
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 17:46

Re: Альфа-Банк

Скількі дебетна картка з пакету може бути неактивованою?
Кочевник
 
Повідомлень: 572
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:03

  Кочевник написав:Скількі дебетна картка з пакету може бути неактивованою?


Всмысле? После окончания срока?
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:22

Re: Альфа-Банк

Отримав пакетик з карткою. Навіть не відкривав. До якого часу її можна активувати?
Кочевник
 
Повідомлень: 572
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:24

Re: Альфа-Банк

І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:28

  clientage написав:
  Shummi написав:А как можно перевести максимум на пакет тревел?

Позвонить на саппорт


А сенсу? за 150 грн щомісячної абонки (або 30-денним грейсом), купою обмежень з МСС і псевдофантиками 5% до 31.12.2018 р.? Хлопці, ви з дуба впали! Тікетс цигана обходить це убожище по всіх параметрах!
Nighthawk
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:32

Re: Альфа-Банк

  Nighthawk написав:А сенсу?

Ну людям нуна. Мне тож хватает Тикетса :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Подякував: 2106 раз.
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  #<1 ... 6411641264136414>
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