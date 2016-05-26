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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6411641264136414

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:32

  Кочевник написав:І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?

Да, тож задолбали! :evil:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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1

 
Повідомлень: 26459
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:43

  clientage написав:
  Кочевник написав:І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?

Да, тож задолбали! :evil:

Підтримка сказала, що для того, щоби їх не було, необхідно передивитися ВСІ підказки. а також вони будуть знову лізти після кожного оновлення.
Льоша, ти Д*біл?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:50

  Кочевник написав:І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?

никак, и этот маразм надо вытерпеть после каждого обновления...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Нед 25 лис, 2018 18:57

Re: Альфа-Банк

Подав заявку в сапорт. Не лінуйтеся, витратьте зайвих 3 хвилини.
Кочевник
 
Повідомлень: 572
З нами з: 16.02.17
Подякував: 97 раз.
Подякували: 29 раз.
 
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  #<1 ... 6411641264136414
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