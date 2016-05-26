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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 25 лис, 2018 18:32
Кочевник написав:
І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?
Да, тож задолбали!
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:43
clientage написав: Кочевник написав:
І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?
Да, тож задолбали!
Підтримка сказала, що для того, щоби їх не було, необхідно передивитися ВСІ підказки. а також вони будуть знову лізти після кожного оновлення.
Льоша, ти Д*біл?
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Кочевник
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:50
Кочевник написав:
І ще, як вимкнути ці довбані "підказки" в Альфа Мобайл?
никак, и этот маразм надо вытерпеть после каждого обновления...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Нед 25 лис, 2018 18:57
Подав заявку в сапорт. Не лінуйтеся, витратьте зайвих 3 хвилини.
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Кочевник
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Додано: Нед 25 лис, 2018 22:41
Кочевник написав:
Скількі дебетна картка з пакету може бути неактивованою?
Сколько угодно, пока она не активирована, нет абонплаты. А потом депозит забрали, счёт закрыли и все. Особенно, если проценты в конце срока.
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
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Oktawa
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Додано: Пон 26 лис, 2018 08:48
Поповнення з ощадного виАльфаМобайл досі тількі по дібільному регламенту?
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Кочевник
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:04
как подключить карту Эко-максимум при уже существующей бонусной карте "подяка щодня"?
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yuri1978
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:08
yuri1978 написав:
как подключить карту Эко-максимум при уже существующей бонусной карте "подяка щодня"?
Ждать. Они сами магическим образом все подвязывают.
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curiousobro
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Додано: Пон 26 лис, 2018 09:43
curiousobro написав: yuri1978 написав:
как подключить карту Эко-максимум при уже существующей бонусной карте "подяка щодня"?
Ждать. Они сами магическим образом все подвязывают.
значит руками
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yuri1978
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Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
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