Прошу о помощи официального представителя. В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла. Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо. Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.
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archvile написав:Расплатился картой альфа-максимум на Новой Почте за наложенный платеж. В выписке эта операция отображается не как покупка, а как "Списание перевода MoneySend", и на следующий день появилась операция "Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит" с суммой 4% от списания. Это так и должно быть?
Где-то писали, что это происки новой почты с целью экономии. Скорее всего вы платили через пос ощада. раньше это проходило покупкой, а с полгода назад ощад перенастроил терминалы и покупка стала манисендом со всеми вытекающими. С терминалами привата такого нет, но их почти не осталось на НП. Кто-то рекомендовал использовать тасину виику для расчёта на нп, но я сама не проверяла
archvile написав:Расплатился картой альфа-максимум на Новой Почте за наложенный платеж. В выписке эта операция отображается не как покупка, а как "Списание перевода MoneySend", и на следующий день появилась операция "Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит" с суммой 4% от списания. Это так и должно быть?
Где-то писали, что это происки новой почты с целью экономии. Скорее всего вы платили через пос ощада. раньше это проходило покупкой, а с полгода назад ощад перенастроил терминалы и покупка стала манисендом со всеми вытекающими. С терминалами привата такого нет, но их почти не осталось на НП. Кто-то рекомендовал использовать тасину виику для расчёта на нп, но я сама не проверяла
У вики должна быть сумма наложенного платежа на дебитном счету. В случае пос операции - снимет с кредитных В случае п2п операции - снимет с дебитных
Если все же есть желание взять за кредитные хочь с какой-то отсрочкой - тут подойдет ЭКО, за п2п - 0, но сразу будут капать 26% годовых по сумме.
Всю задолженность (кроме всей суммы по рассрочкам) нужно будет погасить перед РД.
Ivanhoe написав:Вопросы по тревел карте: 1. баллы путешественника начисляются только за кредитные средства или за свои тоже? 2. если перевожу максимку на пакет тревел - все плюшки новой карты начинают действовать после следующей РД или какие-то раньше?