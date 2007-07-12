Додано: Пон 26 лис, 2018 09:50

Прошу о помощи официального представителя.

В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла.

Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо.

Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.

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