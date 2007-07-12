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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:50

Работа Приложения "Альфа-мобайл"

Прошу о помощи официального представителя.
В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла.
Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо.
Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.
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Annet_
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 09:55

  yuri1978 написав:как подключить карту Эко-максимум при уже существующей бонусной карте "подяка щодня"?

Я зашел в Подяку и сам подвязал по номерку под штрих-кодом
Вот бонусы дето через месяц стали приходить
Еще можно сделать эту картой основной и именно с неё списывать бонусы на кассе
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 10:09

  clientage написав:
  yuri1978 написав:Я зашел в Подяку и сам подвязал по номерку под штрих-кодом
Вот бонусы дето через месяц стали приходить
Еще можно сделать эту картой основной и именно с неё списывать бонусы на кассе
это через "Управління" => "Приєднати"?
и ввести там номер со штрих-кода карты Эко-максимум?

upd. пишет "карта не активирована"
Востаннє редагувалось yuri1978 в Пон 26 лис, 2018 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:00

  archvile написав:Расплатился картой альфа-максимум на Новой Почте за наложенный платеж. В выписке эта операция отображается не как покупка, а как "Списание перевода MoneySend", и на следующий день появилась операция "Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит" с суммой 4% от списания. Это так и должно быть?

Где-то писали, что это происки новой почты с целью экономии. Скорее всего вы платили через пос ощада. раньше это проходило покупкой, а с полгода назад ощад перенастроил терминалы и покупка стала манисендом со всеми вытекающими. С терминалами привата такого нет, но их почти не осталось на НП. Кто-то рекомендовал использовать тасину виику для расчёта на нп, но я сама не проверяла
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:05

  Кассандра написав:
  archvile написав:Расплатился картой альфа-максимум на Новой Почте за наложенный платеж. В выписке эта операция отображается не как покупка, а как "Списание перевода MoneySend", и на следующий день появилась операция "Комиссия за перевод с СКС MoneySend в кредит" с суммой 4% от списания. Это так и должно быть?

Где-то писали, что это происки новой почты с целью экономии. Скорее всего вы платили через пос ощада. раньше это проходило покупкой, а с полгода назад ощад перенастроил терминалы и покупка стала манисендом со всеми вытекающими. С терминалами привата такого нет, но их почти не осталось на НП. Кто-то рекомендовал использовать тасину виику для расчёта на нп, но я сама не проверяла

У вики должна быть сумма наложенного платежа на дебитном счету.
В случае пос операции - снимет с кредитных
В случае п2п операции - снимет с дебитных

Если все же есть желание взять за кредитные хочь с какой-то отсрочкой - тут подойдет ЭКО, за п2п - 0, но сразу будут капать 26% годовых по сумме.

Всю задолженность (кроме всей суммы по рассрочкам) нужно будет погасить перед РД.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:35

Re: Альфа-Банк

Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:37

  Пенс написав:Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.
yuri1978
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:37

Пенс
Сколько угодно раз в пределах оговоренной суммы.
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:44

  yuri1978 написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.

Это проще, тогда ближайший приват. Спасибо.
Пенс
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 11:49

  Ivanhoe написав:Вопросы по тревел карте:
1. баллы путешественника начисляются только за кредитные средства или за свои тоже?
2. если перевожу максимку на пакет тревел - все плюшки новой карты начинают действовать после следующей РД или какие-то раньше?


Может представитель сможет ответить?
Ivanhoe
 
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