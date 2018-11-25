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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6413641464156416

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:48

  yuri1978 написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.


а за рубежом ?
Бекас
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 12:50

  Бекас написав:
  yuri1978 написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.


а за рубежом ?

І там.
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Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 13:43

  Annet_ написав:Прошу о помощи официального представителя.
В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла.
Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо.
Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.

Добрый день, Annet_. По Вашему вопросу разбираемся, ожидайте, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14

Шановна Alfa_Bank!
Який алгоритм переведення кредитки з тарифу "Максимум" в "Еко"?
V2
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 14:59

  yuri1978 написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.
А уточните пожалуйста, месячные лимиты считаются календарно, или с даты оформления договора, типа как РД по Максимке?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:04

  pharus написав:А уточните пожалуйста, месячные лимиты считаются календарно, или с даты оформления договора, типа как РД по Максимке?


Календарно
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 15:20

  yuri1978 написав:
  clientage написав:
  yuri1978 написав:Я зашел в Подяку и сам подвязал по номерку под штрих-кодом
Вот бонусы дето через месяц стали приходить
Еще можно сделать эту картой основной и именно с неё списывать бонусы на кассе
это через "Управління" => "Приєднати"?
и ввести там номер со штрих-кода карты Эко-максимум?

upd. пишет "карта не активирована"

Если в течении 14 дней с даты активации карта не добавится в кабинет автоматически звоните в поддержку ЕКО. Специалисты там конечно ещё те, примут заявку и в течении 3-5 дней добавят.
Fylhtq
 
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