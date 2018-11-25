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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 12:48
yuri1978 написав: Пенс написав:
Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.
а за рубежом ?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 12:50
Бекас написав: yuri1978 написав: Пенс написав:
Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.
а за рубежом ?
І там.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 13:43
Annet_ написав:
Прошу о помощи официального представителя
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В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла.
Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо.
Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.
Добрый день, Annet_. По Вашему вопросу разбираемся, ожидайте, пожалуйста.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:14
Шановна Alfa_Bank!
Який алгоритм переведення кредитки з тарифу "Максимум" в "Еко"?
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Додано: Пон 26 лис, 2018 14:59
yuri1978 написав: Пенс написав:
Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.
А уточните пожалуйста, месячные лимиты считаются календарно, или с даты оформления договора, типа как РД по Максимке?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:04
pharus написав:
А уточните пожалуйста, месячные лимиты считаются календарно, или с даты оформления договора, типа как РД по Максимке?
Календарно
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Додано: Пон 26 лис, 2018 15:20
yuri1978 написав: clientage написав: yuri1978 написав:
Я зашел в Подяку и сам подвязал по номерку под штрих-кодом
Вот бонусы дето через месяц стали приходить
Еще можно сделать эту картой основной и именно с неё списывать бонусы на кассе
это через "Управління" => "Приєднати"?
и ввести там номер со штрих-кода карты Эко-максимум?
upd. пишет "карта не активирована"
Если в течении 14 дней с даты активации карта не добавится в кабинет автоматически звоните в поддержку ЕКО. Специалисты там конечно ещё те, примут заявку и в течении 3-5 дней добавят.
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Fylhtq
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