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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6414641564166417

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:08

  demichh написав:
  V2 написав:Шановна Alfa_Bank!
Який алгоритм переведення кредитки з тарифу "Максимум" в "Еко"?

на тел. горячей линии альфы звоните и говорите чтоб перевели, скажете куда карту прислать (отделение).

Читайте предыдущий ответ представителя. Говорит что смена кредитного пакета приостановлена.
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 17:17

  Alfa_Bank написав:
  Сибарит написав:
  Alfa_Bank написав:zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.

Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.

Сибарит, доброе утро. Ваш запрос на отказ от получения маркетинговых предложений в СМС сообщениях был оформлен и успешно обработан.

Увы :(
Вот только что: "Миж тобою и ифон ..."
Сибарит
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:00

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Прошу о помощи официального представителя.
В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла.
Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо.
Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.

Добрый день, Annet_. Уточнили информацию. К сожалению, по техническим причинам существует данная ошибка. Устранение планируется во второй половине декабря. Также, рекомендуем попробовать обновить приложение. Ваши супер бонусы начисляются согласно выбранным категориям. Информацию о сумме бонусов можем сообщить Вам в личном сообщении.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 18:23

  yuri1978 написав:
  Fylhtq написав:Если в течении 14 дней с даты активации карта не добавится в кабинет
это надо новый кабинет создавать?
как тогда старые бонусы перекинуть?

Если у Вас кабинет и карта на одном финномере, то карта в кабинет должна добавиться сама. Если номера телефонов на кабинете и карте разные, и вручную добавить её не получается—звоните на горячку ЕКО. Они подвяжут. Если в кабинете будет подвязано более одной карты ЕКО-максимум бонусы начисляться будут только по одной (по последней добавленой как правило). Так что если хотите подвязать более одной действующей карты ЕКО-максимум и по всем получать бонусы — нужно под каждую карту кабинет.
Fylhtq
 
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Повідомлення Додано: Пон 26 лис, 2018 20:01

  Бекас написав:
  yuri1978 написав:
  Пенс написав:Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.

а за рубежом ?

как повезёт - в Италии банкоматы Уникредит взимают комиссию 3 евро независимо от суммы операции...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?... :mrgreen:
Cler
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 08:08

  Cler написав:
  Бекас написав:а за рубежом ?

как повезёт - в Италии банкоматы Уникредит взимают комиссию 3 евро независимо от суммы операции...

По погорельскому Комфорту в Турции тоже нежданчик - в некоторых банкоматах комис до 9,5% :shock: Кому надо перечень пригодных для пользования без комиссии, как обещано в тарифах, спрашивайте в ЛС, а то еще и тут покращат
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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