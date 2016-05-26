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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 26 лис, 2018 17:08
demichh написав: V2 написав:
Шановна Alfa_Bank
!
Який алгоритм переведення кредитки з тарифу "Максимум" в "Еко"?
на тел. горячей линии альфы звоните и говорите чтоб перевели, скажете куда карту прислать (отделение).
Читайте предыдущий ответ представителя. Говорит что смена кредитного пакета приостановлена.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 17:17
Alfa_Bank написав: Сибарит написав: Alfa_Bank написав:
zzzzzz, добрый день. От маркетинговых предложений можно отказаться, позвонив в КЦ.
Попытался.
Там о такой возможности не знают.
Заявку обещали составить, но результат вызывает сомнения.
Сибарит, доброе утро. Ваш запрос на отказ от получения маркетинговых предложений в СМС сообщениях был оформлен и успешно обработан.
Увы
Вот только что: "Миж тобою
и ифон ..."
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:00
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:
Прошу о помощи официального представителя
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В прошлую субботу (17 ноября) подала заявку в колл-центр по причине того,что при заходе в "Супербонусы" или "История начисления и списания" программы Кеш`ю, выдает ошибку в Приложении, и Приложение закрывается. Мне обещали рассмотрение заявки три рабочих дня. После обновления 20 ноября ошибка не пропала (тогда исчезла только ошибка при входе в приложение). Через три рабочих дня (в четверг) снова позвонила, сказали, что нужно ждать уже пять рабочих дней. Звоню сегодня (на 6-й рабочий день!!!) - заявка по-прежнему на рассмотрении!!! Оставила претензию. На вопрос, как будет решено с моими супербонусами 1 декабря, если проблема не будет исправлена, девушка-оператор ответить не смогла.
Прошу Вашего содействия в решении проблемы. Спасибо.
Кстати, судя по отзывам в Интернете, подобная проблема не только у меня.
Добрый день, Annet_. Уточнили информацию. К сожалению, по техническим причинам существует данная ошибка. Устранение планируется во второй половине декабря. Также, рекомендуем попробовать обновить приложение. Ваши супер бонусы начисляются согласно выбранным категориям. Информацию о сумме бонусов можем сообщить Вам в личном сообщении.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 18:23
yuri1978 написав: Fylhtq написав:
Если в течении 14 дней с даты активации карта не добавится в кабинет
это надо новый кабинет создавать?
как тогда старые бонусы перекинуть?
Если у Вас кабинет и карта на одном финномере, то карта в кабинет должна добавиться сама. Если номера телефонов на кабинете и карте разные, и вручную добавить её не получается—звоните на горячку ЕКО. Они подвяжут. Если в кабинете будет подвязано более одной карты ЕКО-максимум бонусы начисляться будут только по одной (по последней добавленой как правило). Так что если хотите подвязать более одной действующей карты ЕКО-максимум и по всем получать бонусы — нужно под каждую карту кабинет.
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Додано: Пон 26 лис, 2018 20:01
Бекас написав: yuri1978 написав: Пенс написав:
Ув. форумчане подскажите.
В банкомате Альфы по ультре можно снимать несколько раз, но снять только до 10000 в месяц?
можно не только в Альфе - в любом банкомате в Украине.
а за рубежом ?
как повезёт - в Италии банкоматы Уникредит взимают комиссию 3 евро независимо от суммы операции...
Порошенко родился во Всемирный день контрацепции - символично не правда ли?...
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Cler
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Додано: Вів 27 лис, 2018 08:08
Cler написав: Бекас написав:
а за рубежом ?
как повезёт - в Италии банкоматы Уникредит взимают комиссию 3 евро независимо от суммы операции...
По погорельскому Комфорту в Турции тоже нежданчик - в некоторых банкоматах комис до 9,5%
Кому надо перечень пригодных для пользования без комиссии, как обещано в тарифах, спрашивайте в ЛС, а то еще и тут покращат
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:16
в свете вышеизложенного, появляется вопрос -- что лучше иметь за рубежом для расчетов : 1.карта в евро,2.карта в гривне, 3. наличные евро?
п.с. карты платинум блек (снятие без комиссии по всему миру -по версии банка)
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Бекас
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:35
Бекас написав:
в свете вышеизложенного, появляется вопрос -- что лучше иметь за рубежом для расчетов : 1.карта в евро,2.карта в гривне, 3. наличные евро?
п.с. карты платинум блек (снятие без комиссии по всему миру -по версии банка)
Открывал ультру для Испании в евро, при снятии в банкомате комис 2,95 евро(при 10т. грн считаем что 1% комис)...Закрыл ее нафиг...Выгодно иметь нал. и кредитки с кешбеком
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isen
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Додано: Вів 27 лис, 2018 10:50
isen написав: Бекас написав:
в свете вышеизложенного, появляется вопрос -- что лучше иметь за рубежом для расчетов : 1.карта в евро,2.карта в гривне, 3. наличные евро?
п.с. карты платинум блек (снятие без комиссии по всему миру -по версии банка)
Открывал ультру для Испании в евро, при снятии в банкомате комис 2,95 евро(при 10т. грн считаем что 1% комис)...Закрыл ее нафиг...Выгодно иметь нал. и кредитки с кешбеком
Но это же комиссия банка - владельца банкомата, а не "Альфы". Может, надо было попробовать найти банкомат более вменяемого банка? Я сам, правда, не пробовал, может в еврозоне все такие. Но в Болгарии и в Польше такие находились.
PS А евро, действительно, лучше наличкой. В банкомате снимать нужно в тех странах, валюту которых у нас купить сложно и невыгодно.
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