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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6415641664176418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:07

  isen написав:M-Audio
PS В банкомате снимать нужно в тех странах, валюту которых у нас купить сложно и невыгодно.
Приведите пожалуйста пример Вашего утверждения, который был использован на практике

Злотый, цейлонская рупия, перуанский соль, шведская крона
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:37

Глюки с оформлением мгновенной рассрочки

В пятницу сделал трату по карте "Максимум Ворлд", пришло предложение по рассрочке, тут же отправил СМС-ку. Получил сообщение, что , "Ваша заявка на рассрочку покупки 1ХХХ,ХХ грн принята"...

А сегодня вдруг вместо подтверждения рассрочки получил опять то же сообщение "Рассрочка от Альфа-банка!... ", в общем, то, что обычно приходит сразу после совершения покупки.
Это как понимать?

Представитель банка, прокомментируйте, пожалуйста!
Искатель
 
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