Злотый, цейлонская рупия, перуанский соль, шведская крона
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:07
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:37
Глюки с оформлением мгновенной рассрочки
В пятницу сделал трату по карте "Максимум Ворлд", пришло предложение по рассрочке, тут же отправил СМС-ку. Получил сообщение, что , "Ваша заявка на рассрочку покупки 1ХХХ,ХХ грн принята"...
А сегодня вдруг вместо подтверждения рассрочки получил опять то же сообщение "Рассрочка от Альфа-банка!... ", в общем, то, что обычно приходит сразу после совершения покупки.
Это как понимать?
Представитель банка, прокомментируйте, пожалуйста!
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