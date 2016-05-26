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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6415641664176418

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:07

  isen написав:M-Audio
PS В банкомате снимать нужно в тех странах, валюту которых у нас купить сложно и невыгодно.
Приведите пожалуйста пример Вашего утверждения, который был использован на практике

Злотый, цейлонская рупия, перуанский соль, шведская крона
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:37

Глюки с оформлением мгновенной рассрочки

В пятницу сделал трату по карте "Максимум Ворлд", пришло предложение по рассрочке, тут же отправил СМС-ку. Получил сообщение, что , "Ваша заявка на рассрочку покупки 1ХХХ,ХХ грн принята"...

А сегодня вдруг вместо подтверждения рассрочки получил опять то же сообщение "Рассрочка от Альфа-банка!... ", в общем, то, что обычно приходит сразу после совершения покупки.
Это как понимать?

Представитель банка, прокомментируйте, пожалуйста!
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 12:57

Тут мне товарищ вопрос задал. Ему из Великобритании на долларовый блек свифт отправили сегодня. В назначении платежа написали RENT.
Сумма ~1200 баксов. Возникнут ли вопросы у Аллы или просто молча зачислят?
WachtAmRhein
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 13:06

  Искатель написав:В пятницу сделал трату по карте "Максимум Ворлд", пришло предложение по рассрочке, тут же отправил СМС-ку. Получил сообщение, что , "Ваша заявка на рассрочку покупки 1ХХХ,ХХ грн принята"...

А сегодня вдруг вместо подтверждения рассрочки получил опять то же сообщение "Рассрочка от Альфа-банка!... ", в общем, то, что обычно приходит сразу после совершения покупки.
Это как понимать?

Представитель банка, прокомментируйте, пожалуйста!


Вопрос снят, оказывается, так среагировало на пополнение карты (хотя свои средства на карте все равно не появились...), теперь надо повторно отправить заявку на рассрочку.
Искатель
 
Повідомлень: 2036
З нами з: 22.02.16
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  #<1 ... 6415641664176418
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