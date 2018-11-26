Додано: Вів 27 лис, 2018 17:04

к Alfa_Bank!

как я забираю депозит. В прошлое воскресенье закончился депозит, сумма маленькая, но моя. Позвонили и спросили что буду делать? Забираю. В понедельник вечером прихожу... Денег нет, депозита нет. После нескольких походов, наконец деньги появились! Ура!?. Не тут то было. С пятницы, деньги на счету есть, а снять их нет возможности, и каждый раз в отделении я слушаю разные сказки. Вот интересно, это мне так повезло или есть еще такие "везунчики"?..

Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.