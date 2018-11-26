Злотый, цейлонская рупия, перуанский соль, шведская крона
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Додано: Вів 27 лис, 2018 12:07
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:37
Глюки с оформлением мгновенной рассрочки
В пятницу сделал трату по карте "Максимум Ворлд", пришло предложение по рассрочке, тут же отправил СМС-ку. Получил сообщение, что , "Ваша заявка на рассрочку покупки 1ХХХ,ХХ грн принята"...
А сегодня вдруг вместо подтверждения рассрочки получил опять то же сообщение "Рассрочка от Альфа-банка!... ", в общем, то, что обычно приходит сразу после совершения покупки.
Это как понимать?
Представитель банка, прокомментируйте, пожалуйста!
Додано: Вів 27 лис, 2018 12:57
Тут мне товарищ вопрос задал. Ему из Великобритании на долларовый блек свифт отправили сегодня. В назначении платежа написали RENT.
Сумма ~1200 баксов. Возникнут ли вопросы у Аллы или просто молча зачислят?
Додано: Вів 27 лис, 2018 13:06
Вопрос снят, оказывается, так среагировало на пополнение карты (хотя свои средства на карте все равно не появились...), теперь надо повторно отправить заявку на рассрочку.
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:46
curiousobro, смена приостановлена только на Тревел
Додано: Вів 27 лис, 2018 14:47
Шановна Alfa_Bank!
В такому разі стара картка блокується, нова випускається?
Старий "Максимум" має бути виведений в "0" на момент подання такої заявки?
Додано: Вів 27 лис, 2018 17:04
Re: Альфа-Банк
к Alfa_Bank!
как я забираю депозит. В прошлое воскресенье закончился депозит, сумма маленькая, но моя. Позвонили и спросили что буду делать? Забираю. В понедельник вечером прихожу... Денег нет, депозита нет. После нескольких походов, наконец деньги появились! Ура!?. Не тут то было. С пятницы, деньги на счету есть, а снять их нет возможности, и каждый раз в отделении я слушаю разные сказки. Вот интересно, это мне так повезло или есть еще такие "везунчики"?..
Самое дорогое у человека - глупость, за нее приходиться платить дороже всего.
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