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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6416641764186419

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 928
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
153
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
145
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 928
Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 19:39

  Oktawa написав:Альфа повысила ставки по депозитам, а также добавилась возможность пополнения по некоторым депозитам https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

Оперативно реагируют на банкротство втб :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:07

  Stringer написав:
  Oktawa написав:Альфа повысила ставки по депозитам, а также добавилась возможность пополнения по некоторым депозитам https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

Оперативно реагируют на банкротство втб :mrgreen:
хана пибке и сберу-Слава шакаладному!
никому не верю
sens
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:09

а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D Бонус до депозиту
greenozon
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:11

Re: Альфа-Банк

  sens написав:хана пибке и сберу-Слава шакаладному

Це ще не скоро...мають ще троха пасивів імярекам повернути.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:12

  greenozon написав:а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)

Ввели трехмесячный от 12%, с правом забрать через месяц, и пополняемые на 3 и 6 месяцев - раньше пополняемых в альфе не было
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 20:56

Альфа-Банк

Представителю.
Поступил звонок с частного номера, это телефон Альфа-банка 066-930-17-45 ?
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 21:03

  greenozon написав:а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)

По валюте вроде не поменялись, а по гривне поднялись: я например месяц назад заключала депозит на 6 мес. до 250 тыс. , % в конце срока, было 16 % годовых и то с учётом надбавки 0,5% в день клиента, а сейчас по тем же параметрам 16,75 % без надбавки.
KTM9BZ4 промо-код даёт +50 грн при размещении вами депозита в рамках акции Минфина «Бонус к депозиту»
Oktawa
 
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:17

  greenozon написав:а що конкретно підняли в депошках?
із першого погляду все те ж (валюта)

И, на счет поповнення какая-то ссылка подозрительная. Не будет ли там мелким шрифтом, что пополнение только в первые три дня после размещения, на сумму не больше трех копеек.
Промо-ссылка на booking.com https://goo.gl/9Rw2rM
Кэшбек 15$ даже за самый мелкий заказ.
wig
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 22:49

  sens написав:
  Stringer написав:
  Oktawa написав:Альфа повысила ставки по депозитам, а также добавилась возможность пополнения по некоторым депозитам https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

Оперативно реагируют на банкротство втб :mrgreen:
хана пибке и сберу-Слава шакаладному!


Это им за Севастополь. :mrgreen:
Ratatui
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Повідомлення Додано: Вів 27 лис, 2018 23:37

  Stringer написав:
  Oktawa написав:Альфа повысила ставки по депозитам, а также добавилась возможность пополнения по некоторым депозитам https://alfabank.ua/storage/tb-tree.nod ... 018pdf.pdf

Оперативно реагируют на банкротство втб :mrgreen:

Априори заинтересованы в рыдающих клиентах 250+.
Акция до 30.11.2018 включительно. Укажите промо-код 7066XX3 и гарантированно получите +50 гривен к Вашему бонусу, при размещении заявки на «Бонус к депозитам», а также будете участвовать в розыгрыше 5000 грн. http://minfin.com.ua/deposits/bonus/
ruvex
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